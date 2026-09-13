Харьков и область атаковали более 120 БпЛА: Синегубов — о последствиях

15 населенных пунктов Харьковской области, в том числе Харьков, подверглись российским обстрелам за прошедшие сутки. Три человека пострадали.

В поселке Старый Салтов получила ранения 73-летняя женщина и острую реакцию на стресс — 68-летняя женщина, а в поселке Золочев был ранен 47-летний мужчина, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Россияне применили по Харьковщине:

▪️ 5 БпЛА типа «Молния»;

▪️ 9 FPV-дронов;

▪️ 112 БпЛА (тип устанавливается).

В Харькове БпЛА атаковали Салтовский и Киевский районы.

В Богодуховском районе повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственные постройки, два магазина, автомобиль (поселок Золочев).

В Купянском районе повреждены три частных дома (Манцевка, Березовка, поселок Великий Бурлук).

В Изюмском районе поврежден частный дом (Сухой Яр).

В Харьковском районе повреждены частный дом (Безруки), частный дом, автомобиль (Лесное), дачный дом (Маслии).

В Лозовском районе повреждены три частных дома (Доброволье), складское здание (поселок Близнюки).

В Чугуевском районе повреждены многоквартирный дом, магазин (поселок Старый Салтов).