Харьков и область атаковали более 120 БпЛА: Синегубов — о последствиях
15 населенных пунктов Харьковской области, в том числе Харьков, подверглись российским обстрелам за прошедшие сутки. Три человека пострадали.
В поселке Старый Салтов получила ранения 73-летняя женщина и острую реакцию на стресс — 68-летняя женщина, а в поселке Золочев был ранен 47-летний мужчина, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Россияне применили по Харьковщине:
▪️ 5 БпЛА типа «Молния»;
▪️ 9 FPV-дронов;
▪️ 112 БпЛА (тип устанавливается).
В Харькове БпЛА атаковали Салтовский и Киевский районы.
В Богодуховском районе повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственные постройки, два магазина, автомобиль (поселок Золочев).
В Купянском районе повреждены три частных дома (Манцевка, Березовка, поселок Великий Бурлук).
В Изюмском районе поврежден частный дом (Сухой Яр).
В Харьковском районе повреждены частный дом (Безруки), частный дом, автомобиль (Лесное), дачный дом (Маслии).
В Лозовском районе повреждены три частных дома (Доброволье), складское здание (поселок Близнюки).
В Чугуевском районе повреждены многоквартирный дом, магазин (поселок Старый Салтов).