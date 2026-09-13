Live
  • Вс 13.09.2026
  • Харьков  +17°С
  • USD 44.55
  • EUR 51.76

Харьков и область атаковали более 120 БпЛА: Синегубов — о последствиях

Происшествия 09:24   13.09.2026
Елена Нагорная
Харьков и область атаковали более 120 БпЛА: Синегубов — о последствиях

15 населенных пунктов Харьковской области, в том числе Харьков, подверглись российским обстрелам за прошедшие сутки. Три человека пострадали.

В поселке Старый Салтов получила ранения 73-летняя женщина и острую реакцию на стресс — 68-летняя женщина, а в поселке Золочев был ранен 47-летний мужчина, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Россияне применили по Харьковщине:
▪️ 5 БпЛА типа «Молния»;
▪️ 9 FPV-дронов;
▪️ 112 БпЛА (тип устанавливается).

В Харькове БпЛА атаковали Салтовский и Киевский районы.

В Богодуховском районе повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственные постройки, два магазина, автомобиль (поселок Золочев).

В Купянском районе повреждены три частных дома (Манцевка, Березовка, поселок Великий Бурлук).

В Изюмском районе поврежден частный дом (Сухой Яр).

В Харьковском районе повреждены частный дом (Безруки), частный дом, автомобиль (Лесное), дачный дом (Маслии).

В Лозовском районе повреждены три частных дома (Доброволье), складское здание (поселок Близнюки).

В Чугуевском районе повреждены многоквартирный дом, магазин (поселок Старый Салтов).

Читайте также: Силы обороны снова контратакуют под Купянском — ISW

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Новости Харькова — главное за 13 сентября: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 13 сентября: как прошла ночь
13.09.2026, 09:34
Сегодня 13 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 сентября 2026: какой праздник и день в истории
13.09.2026, 06:00
Ряд трамваев и троллейбусов изменит маршруты в Харькове в воскресенье
Ряд трамваев и троллейбусов изменит маршруты в Харькове в воскресенье
12.09.2026, 21:16
Ночью дождь, днем ​​до +26: прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области
Ночью дождь, днем ​​до +26: прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области
12.09.2026, 20:00
БпЛА сегодня, 12 сентября, атаковали Харьков: где «прилетело»
БпЛА сегодня, 12 сентября, атаковали Харьков: где «прилетело»
12.09.2026, 16:38
Новости Харькова главное 12 сентября: БпЛА атаковали город, фронт, ЛГБТ-марш
Новости Харькова главное 12 сентября: БпЛА атаковали город, фронт, ЛГБТ-марш
12.09.2026, 21:20

Новости по теме:

13.09.2026
ЛГБТ-активисты провели марш в метро Харькова: как это было и чего требовали
13.09.2026
Силы обороны снова контратакуют под Купянском — ISW
13.09.2026
Новости Харькова — главное за 13 сентября: как прошла ночь
12.09.2026
Ряд трамваев и троллейбусов изменит маршруты в Харькове в воскресенье
12.09.2026
Ночью дождь, днем ​​до +26: прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Харьков и область атаковали более 120 БпЛА: Синегубов — о последствиях», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2026 в 09:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 населенных пунктов Харьковской области, в том числе Харьков, подверглись российским обстрелам за прошедшие сутки. Три человека пострадали.".