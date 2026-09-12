Ряд трамваев и троллейбусов изменит маршруты в Харькове в воскресенье

Движение на ряде трамвайных и троллейбусных маршрутов будет изменено в воскресенье, 13 сентября, в связи с выполнением работ АО «Харьковоблэнерго», сообщили в пресс-службе горсовета.

По данным мэрии, с 9:00 до 18:00 не будут курсировать троллейбусы без достаточного запаса автономного хода по пр. Науки, а также трамваи на спуске Клочковском, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого и ул. Мироносицкой. В это время движение электротранспорта будет осуществляться следующим образом:

троллейбусы:

№2: будет курсировать от разворотного круга «Пр. Жуковского» к площади Конституции;

№18: часть троллейбусов будет курсировать по основному маршруту с увеличенным интервалом движения (за счет автономного хода), остальные – от разворотного круга «Больница скорой и неотложной помощи» до разворотного круга «Ул. Клочковская» (по пути следования троллейбуса №12);

трамваи:

№1: не будет курсировать с 9:00;

№12: не будет курсировать весь день.

Во время отсутствия движения трамваев будет курсировать временный автобус №12: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) – ул. Великая Панасовская — пер. Лосовский – пер. Пискуновский – проезд Рогатинский – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Николая Хвылевого – ул. Мироносицкая – ул. Веснина – ул. Сумская – Центральный парк.