Наступление отменяется? Что стало недостижимой целью для РФ на Харьковщине 📹

Силы обороны Украины продолжают зачистку Двуречанского плацдарма на Купянщине, что делает невозможными планы врага на Великий Бурлук и существенно усложняет россиянам путь в Купянск, сообщил военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко.

«Мы в данном случае полностью нейтрализовали возможность россиян создать именно на этом участке большой плацдарм для большого наступления на Великий Бурлук. То есть то, что россияне планировали еще более 1,5 года назад, хотя они планировали это достаточно давно, им не удается реализовать. И я думаю, что и дальше реализовать им это не удастся от слова вообще. Великий Бурлук остается для них совершенно недостижимой целью», — отметил аналитик на Oboz.ua.

Он продолжает: зачистка Двуречанского плацдарма станет проблемой для военных РФ и касательно инфильтрации в Купянск.

Видео: Oboz.ua

«Пока я не говорю, что он (Двуречанский плацдарм – ред.) зачищен. Но в перспективе, если это произойдет, то и в Купянск инфильтрироваться будет очень тяжело. Им уже трудно инфильтрироваться, потому что их выход на Голубовку – единственное место, через которое они инфильтрировались. То есть вдоль почти всего правого берега реки Оскол в Купянск через Голубовку. Здесь у них серьезная большая проблема, потому что между Масютовкой и Осколом, правым-левым берегом, у россиян произошло перерезание их возможностей инфильтрации в Купянск. Поэтому, в принципе, я даже могу сказать, что возникает вопрос, что там с тем количеством российских оккупантов, которые находятся в небольших лесных массивах и в зоне между Западным, а также треугольником Кондрашовка-Радьковка-Голубовка», — подчеркнул Коваленко.

Он также опроверг заявления РФ о так называемом «Волчанском котле». Говорит: никакого окружения нет, более того этот район превратился в зону стагнации для оккупантов.

«И попыток выгрызания кусков территории Украины вдоль границы. Волчанск, в принципе, находится не только в состоянии стагнации, Силы обороны Украины сейчас здесь перешли также к контратакующим действиям и по большинству участков можно говорить о том, что здесь есть не просто контратакующие действия, но и успешный возврат позиций», — подытожил Коваленко.