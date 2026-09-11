Пол тонны тротила и кровавая месть под Харьковом – итоги 11 сентября

Продажа пол тонны тротила у части на Чугуевщине, кровавая месть в Хролах, опровержение «контроля» РФ над тремя селами и отключение света в двоих районах Харькова. МГ «Объектив» напоминает главные новости 11 сентября.

СБУ сообщила: командир одного из подразделений механизированной бригады ВСУ пытался нелегально продать взрывчатку. По данным Департамента стратегических расследований Нацполиции, подозреваемый рассчитывал выручить $17 тысяч. Взрывоопасный груз он привез покупателю в багажнике пикапа. Торговля происходила возле воинской части в Чугуевском районе. Там военного и задержали. Ему грозит до семи лет за решеткой. Сейчас фигурант в СИЗО.

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Нацполиция заявила, что нашла и оружие, и подозреваемых. А также – выяснила их мотивы. По версии следствия, стрелял в мужчину его товарищ. Он выяснил, что когда-то обижал его жену. Жена уже умерла, но вдовец решил отомстить. Он пригласил к себе знакомого, привезшего трофейное оружие – найденный в зоне боевых действий автомат. Вместе поехали к обидчику, вывезли его за пределы села и осуществили месть. Мужчина-мститель может сесть на 15 лет, его поставщик оружия – на семь.

Об этом заявил в эфире «Суспільного» Александр Даниленко, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «Гарт». Упомянутые населенные пункты ранее провозгласили захваченными российское командование. Заявления о контроле над ними – это составляющие информационной кампании РФ о так называемом «Волчанском котле».

«Укрзалізниця» сообщила, что временно не будут курсировать электропоезда по маршруту Днепр-Берестин – из-за ситуации безопасности.

Из-за ремонта обесточат потребителей с 08:00 по 19:00. Список адресов – на нашем сайте.

В субботу дождь будет небольшим, в воскресенье местами возможна гроза. Днем будет тепло – до 25-27.

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