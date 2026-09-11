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Пол тонны тротила и кровавая месть под Харьковом – итоги 11 сентября

Оригинально 23:00   11.09.2026
Оксана Якушко
Пол тонны тротила и кровавая месть под Харьковом – итоги 11 сентября

Продажа пол тонны тротила у части на Чугуевщине, кровавая месть в Хролах, опровержение «контроля» РФ над тремя селами и отключение света в двоих районах Харькова. МГ «Объектив» напоминает главные новости 11 сентября.

Военного с половиной тонны тротила задержали в Харьковской области

СБУ сообщила: командир одного из подразделений механизированной бригады ВСУ пытался нелегально продать взрывчатку. По данным Департамента стратегических расследований Нацполиции, подозреваемый рассчитывал выручить $17 тысяч. Взрывоопасный груз он привез покупателю в багажнике пикапа. Торговля происходила возле воинской части в Чугуевском районе. Там военного и задержали. Ему грозит до семи лет за решеткой. Сейчас фигурант в СИЗО.

Выстрелом в голову из автомата Калашникова убили пожилого жителя села Хролы в Харьковском районе

Нацполиция заявила, что нашла и оружие, и подозреваемых. А также – выяснила их мотивы. По версии следствия, стрелял в мужчину его товарищ. Он выяснил, что когда-то обижал его жену. Жена уже умерла, но вдовец решил отомстить. Он пригласил к себе знакомого, привезшего трофейное оружие – найденный в зоне боевых действий автомат. Вместе поехали к обидчику, вывезли его за пределы села и осуществили месть. Мужчина-мститель может сесть на 15 лет, его поставщик оружия – на семь.

Села Довжанко, Васильевка и Благодатное в Харьковской области «мягко говоря не под контролем оккупантов»

Об этом заявил в эфире «Суспільного» Александр Даниленко, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «Гарт». Упомянутые населенные пункты ранее провозгласили захваченными российское командование. Заявления о контроле над ними – это составляющие информационной кампании РФ о так называемом «Волчанском котле».

Еще несколько электричек отменили в Харьковской области

«Укрзалізниця» сообщила, что временно не будут курсировать электропоезда по маршруту Днепр-Берестин – из-за ситуации безопасности.

Без электричества в субботу будут жители в Основянском и Слободском районах Харькова

Из-за ремонта обесточат потребителей с 08:00 по 19:00. Список адресов – на нашем сайте.

Дождливые выходные прогнозирует жителям Харьковской области Гидрометцентр

В субботу дождь будет небольшим, в воскресенье местами возможна гроза. Днем будет тепло – до 25-27.

МГ «Объектив» также сообщала 11 сентября:

  1. В Харькове накрыли масштабное производство поддельных духов и косметики
  2. Подземные склады: почему бизнес не использует этот опыт в Украине
  3. 13 сентября свет отключат в двух районах Харькова: адреса
Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 11 сентября.".