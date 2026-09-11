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Лето не закончилось — харьковские метеорологи подвели итоги 10 дней сентября

Погода 17:01   11.09.2026
Оксана Горун
Лето не закончилось — харьковские метеорологи подвели итоги 10 дней сентября

На Харьковщине продолжается метеорологическое лето, констатировал Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей 11 сентября.

«В течение первой декады сентября на территории Харьковской области продолжалось метеорологическое лето, перехода к осеннему температурному режиму со средними суточными температурами воздуха ниже +15°, не было», — сообщили специалисты.

Минусом приятной летней погоды стало отсутствие дождей. Условия для сева озимых остаются неблагоприятными, так как влаги в почве недостаточно.

«На большей части территории области верхний слой почвы оставался сухим. Продолжалась почвенная засуха, только на отдельных площадях северо-западной части области, где отмечались значительные дожди (170% декадной нормы), произошло пополнение влагозапасов, особенно верхних слоев почвы, что улучшило условия для подготовки почвы для сева озимых», — отметили метеорологи.

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В ближайшие дни ситуация с влажностью может улучшиться — на выходные обещают дожди.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2026 в 17:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается метеорологическое лето, констатировал Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей 11 сентября".