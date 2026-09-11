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Если покусало животное: куда обращаться на Харьковщине за помощью от бешенства

Общество 16:37   11.09.2026
Оксана Горун
Если покусало животное: куда обращаться на Харьковщине за помощью от бешенства Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

Областной центр контроля и профилактики болезней опубликовал актуальный список пунктов антирабической помощи, которые работают на Харьковщине.

«С начала года на Харьковщине 3077 человек обратились из-за повреждений, нанесенных животными. Антирабическое лечение назначили 1576 людям, еще 1300 завершили полный курс прививок», — сообщили статистику эпидемиологи.

Чаще всего бешенство регистрировали у кошек — подтвердили 13 таких случаев. Еще в 10 случаях болезнь переносили собаки. Также подтвердили смертельный вирус у трех лис, летучей мыши и крупного рогатого скота.

Если вас укусило животное, необходимо обращаться к медикам. Лечения от бешенства не существует — только своевременная вакцинация (и при необходимости введение иммуноглобулина). Если не получить антирабическую помощь вовремя, летальный исход гарантирован.

В Харьковской области пункты такой помощи работают по следующим адресам.

Скриншот/kh.cdc.gov.ua

Найти пункты также можно на интерактивной карте на сайте Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней.

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Напомним, в январе в Харькове от бешенства умерла женщина, которую еще в конце августа 2025 года укусила бездомная собака. За медицинской помощью после укуса она не обратилась и не получила необходимое антирабическое лечение.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2026 в 16:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областной центр контроля и профилактики болезней опубликовал актуальный список пунктов антирабической помощи, которые работают на Харьковщине".