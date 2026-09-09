На Харьковщине появятся приманки, которые нельзя брать руками

В сентябре — октябре в Харьковской области будут проводить кампанию иммунизации диких животных от бешенства. Приманки, которые разложат на различных локациях, безвредны, но важно, чтобы адресаты их получили.

«Приманки с вакциной будут раскладывать на опушках, обочинах дорог, рек, сельскохозяйственных угодий, в лесах – на перекрестках дорог, на территории вырубок. Для этого созданы бригады, включающие представителей Главного управления Госпродпотребслужбы в области, государственной службы ветеринарной медицины, органов местного самоуправления, лесного и охотничьего хозяйства, пользователей охотничьих угодий», — сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы.

В целом кампанией иммунизации планируют охватить территорию более 13 тысяч квадратных километров. А именно — Берестинский и Лозовской районы полностью, а Богодуховский, Изюмский, Харьковский и Чугуевский — частично. Эпидемиологи подчеркнули: приманки безопасны и для людей, и для животных. Они размером примерно со спичечный коробок, пахнут костной мукой. Внутри – желеобразная капсула, она-то и содержит вакцину.

«Просьба к жителям области: при обнаружении приманок не брать их руками и не переносить с мест, где они разложены», — обратились специалисты.

Напомним, в первом полугодии 2026 года в Харьковской области зарегистрировали 25 случаев бешенства среди животных. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году было 29 подобных случаев. От животных, у которых лабораторно подтвердили бешенство, пострадали 76 человек. В январе в Харькове от бешенства умерла женщина, которую еще в конце августа 2025 года укусила бездомная собака. За медицинской помощью после укуса она не обратилась и не получила необходимое антирабическое лечение.