Новости Харькова главное 9 сентября: ночные удары по городу
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07:27
Ночью РФ дважды ударила по Харькову – повреждена многоэтажка и склад
Ночью 9 сентября россияне два раза атаковали Харьков. Удары зафиксировали в Холодногорском и Киевском районах.
О первом «прилете» мэр Игорь Терехов проинформировал около 01:00. По его данным, удар пришелся по складскому зданию. На месте атаки начался пожар. Информации о других разрушениях и пострадавших нет.
Еще одно попадание в Харькове было около 02:00. На этот раз дрон ударил по многоэтажному дому в Киевском районе.
«Попадание пришлось в крышу пятиэтажного дома – повреждено с десяток окон. Информация о пострадавших не поступала», – добавил утром Терехов.