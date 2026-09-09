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Ночью РФ дважды ударила по Харькову – повреждена многоэтажка и склад

Происшествия 07:17   09.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ночью РФ дважды ударила по Харькову – повреждена многоэтажка и склад

Ночью 9 сентября россияне два раза атаковали Харьков. Удары зафиксировали в Холодногорском и Киевском районах. 

О первом «прилете» мэр Игорь Терехов проинформировал около 01:00. По его данным, удар пришелся по складскому зданию. На месте атаки начался пожар. Информации о других разрушениях и пострадавших нет.

Еще одно попадание в Харькове было около 02:00. На этот раз дрон ударил по многоэтажному дому в Киевском районе.

«Попадание пришлось в крышу пятиэтажного дома – повреждено с десяток окон. Информация о пострадавших не поступала», – добавил утром Терехов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 07:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью россияне два раза атаковали Харьков. Удары зафиксировали в Холодногорском и Киевском районах. ".