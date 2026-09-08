Еще одну многоэтажку, поврежденную обстрелами, ремонтируют в Харькове

На Аэрокосмическом восстанавливают многоквартирный жилой дом, который россияне повредили обстрелами, сообщает Харьковский горсовет.

В многоэтажке уже восстановили кровлю, фасад, отмостку, цоколь и остекление, отметили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Теперь специалисты демонтируют поврежденные плиты лоджий. В местах общего пользования они устанавливают новые двери и производят отделочные работы.

В планах – ремонт входной группы, покраска стен и потолков в подъезде и монтаж новых балконных ограждений.