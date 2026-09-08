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Еще одну многоэтажку, поврежденную обстрелами, ремонтируют в Харькове

Общество 20:52   08.09.2026
Оксана Якушко
Еще одну многоэтажку, поврежденную обстрелами, ремонтируют в Харькове Фото: ХГС

На Аэрокосмическом восстанавливают многоквартирный жилой дом, который россияне повредили обстрелами, сообщает Харьковский горсовет.

В многоэтажке уже восстановили кровлю, фасад, отмостку, цоколь и остекление, отметили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Теперь специалисты демонтируют поврежденные плиты лоджий. В местах общего пользования они устанавливают новые двери и производят отделочные работы.

В планах – ремонт входной группы, покраска стен и потолков в подъезде и монтаж новых балконных ограждений.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 20:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Аэрокосмическом восстанавливают многоквартирный жилой дом, который россияне повредили обстрелами, сообщает Харьковский горсовет.".