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Тревога звучит несколько часов подряд на Харьковщине – серверы городов сломали

Общество 21:30   08.09.2026
Оксана Якушко
Тревога звучит несколько часов подряд на Харьковщине – серверы городов сломали

Из-за взлома серверов, отвечающих за работу системы оповещения, в Дергачах и Безруках в течение нескольких часов непрерывно звучит сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Информируем о временных проблемах с системой оповещения о воздушной тревоге. В результате взлома серверов, отвечающих за работу системы оповещения, в Дергачах и Безруках в течение нескольких часов непрерывно раздается сигнал воздушной тревоги», — рассказал Задоренко.

По его словам, специалисты делают все, чтобы восстановить корректную работу системы и устранить технические неисправности.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 21:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за взлома серверов, отвечающих за работу системы оповещения, в Дергачах и Безруках в течение нескольких часов непрерывно звучит сигнал воздушной тревоги.".