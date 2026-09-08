Тревога звучит несколько часов подряд на Харьковщине – серверы городов сломали

Из-за взлома серверов, отвечающих за работу системы оповещения, в Дергачах и Безруках в течение нескольких часов непрерывно звучит сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Информируем о временных проблемах с системой оповещения о воздушной тревоге. В результате взлома серверов, отвечающих за работу системы оповещения, в Дергачах и Безруках в течение нескольких часов непрерывно раздается сигнал воздушной тревоги», — рассказал Задоренко.

По его словам, специалисты делают все, чтобы восстановить корректную работу системы и устранить технические неисправности.