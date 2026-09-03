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Сегодня 3 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   03.09.2026
Оксана Горун
Сегодня 3 сентября 2026: какой праздник и день в истории

3 сентября 1189 года короновали короля Англии Ричарда I (Львиное Сердце). В 1783-м Великобритания и ее бывшие колонии подписали Парижский договор, согласно которому британцы признали независимость США. В 1791-м во Франции утвердили первую конституцию. В 1914-м Украинские сечевые стрельцы приняли присягу на верность Австро-Венгерской империи. В 1943-м во Второй мировой войне капитулировала Италия. В 1981-м вступила в силу Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW). В 2024-м российская армия нанесла смертоносный ракетный удар по Полтаве.

Праздники и памятные даты 3 сентября

3 сентября в мире – День открытия уникальности ДНК.

Также сегодня: День небоскреба, День рождения бюстгальтера.

3 сентября в истории

3 сентября 1189 года короновали короля Англии Ричарда I, который более известен по своему прозвищу – «Львиное Сердце». Подробнее.

3 сентября 1783 года завершилась Война за независимость США, продолжавшаяся с 1775-гоПодробнее.

3 сентября 1791 года утвердили первую конституцию Франции – на тот момент еще не республики, а королевства. Подробнее.

Провозглашение конституции во Франции
Провозглашение Конституции, автор – Жан-Луи Прио. Источник: Музей французской революции

3 сентября 1914 года добровольческий легион Украинских Сечевых Стрельцов, который создали в августе во Львове, принял присягу на верность Австро-Венгерской империи.

3 сентября 1943 года Италия капитулировала во Второй мировой войне. Перед этим в стране произошел мятеж против «дуче» Бенито Муссолини — его отстранили от власти. Подробнее.

3 сентября 1981 года вступила в силу Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW). Ее приняли почти за два года до этого — 18 декабря 1979 года.

«Целью Конвенции является ликвидация всех форм дискриминации в отношении женщин как де-юре, так и де-факто… Основным требованием к государствам-участникам является «воплощение принципа равенства мужчин и женщин в их национальных конституциях или другом соответствующем законодательстве» и «обеспечение… практической реализации этого принципа», — объясняет задачу документа глава Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в 2007–2008 годах Дубравка Шимонович.

Документ всеобъемлющий и прописывает разные возможные формы и сферы дискриминации. В нем речь идет не только об очевидных вещах, например, торговле женщинами или их эксплуатации для проституции, но и о семейном воспитании, понимании материнства, равных правах относительно гражданства детей (не только по гражданству отца, но и матери) и тому подобное.

«В отдельном положении государства-участники обязуются изменить социальные и культурные модели поведения мужчин и женщин с целью достижения ликвидации предубеждений, обычаев и всех других практик, основывающихся на идее неполноценности или преимущества любого из полов или стереотипных ролях мужчин и женщин», — отмечает Дубравка Шимонович.

Подробно о конвенции – в видео ООН.

3 сентября 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по Полтаве, забравший десятки жизней. Подробнее.

Церковный праздник 3 сентября

3 сентября чтят память священномученика Анфима, епископа Никомедийского, и с ним мучеников Феофила, диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны, девы, и Евфимия. Подробнее.

Народные приметы

Если 3 сентября после обеда идет дождь, то погода испортится надолго.

Гром в этот день – к теплой осени.

Если погода хорошая, то весна будет поздней.

Что нельзя делать 3 сентября

Нельзя оставлять в доме беспорядок.

День не подходит для признания в любви и предложения руки и сердца.

Нельзя отказывать просящим о помощи.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 сентября 1189 года короновали короля Англии Ричарда I (Львиное Сердце). В 1783-м Великобритания и ее бывшие колонии подписали Парижский договор".