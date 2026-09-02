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Новости Харькова — главное 2 сентября: как прошла ночь

Общество 07:17   02.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 2 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Причины ночных тревог на Харьковщине

После полуночи, в 00:09, Воздушные силы ВСУ предупредили о реактивных БпЛА, которые через Харьковщину летели на Полтавскую область.

А в 00:49 угроза возникла и для Харькова – украинские защитники заметили ударные БпЛА в сторону города. В 02:07 прозвучал отбой, однако тихо было всего 20 минут. В 02:28 враг запустил баллистику. В 03:40 дали отбой, а в 05:29 тревогу возобновили – вновь возникла угроза ударов БпЛА.

В 05:48 тревогу отменили, но в 06:36 опять зазвучала сирена – в сторону города полетели беспилотники.  По состоянию на 07:15 тревога продолжается.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 07:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".