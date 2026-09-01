Live

Есть ли угроза «котла» в районе Волчанска? В 57-й бригаде раскрыли реалии 📹

Оригинально 16:30   01.09.2026
Елена Нагорная
Есть ли угроза «котла» в районе Волчанска? В 57-й бригаде раскрыли реалии 📹

В полосе ответственности 57-й ОМПБр на Волчанском направлении линия разграничения остается стабильной: ВСУ держат оборону за рекой Волчья, которая является естественным препятствием для военных РФ.

В то же время оккупанты изменили тактику и пытаются пролезать по двое, а пропаганда запустила фейк о «волчанском котле», чтобы скрыть отсутствие реальных успехов. При этом украинские подразделения полностью обеспечены боеприпасами и активно используют наземные роботизированные комплексы для доставки грузов, рассказала МГ «Объектив» начальница отдела коммуникаций 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Руслана Богдан.

Изменение тактики врага и «инфильтрация» малыми группами

По словам спикера, оккупанты ежедневно пытаются пролезать между украинскими позициями, однако их тактика претерпела изменения: если раньше российские военные двигались группами по три человека, то сейчас это один-два человека, которые пытаются незаметно пройти и где-то закрепиться.

«Из того, что мы слышим от пленных, их отправляют, и им не объясняют конечную цель, что они должны сделать, это все доводится по сути. То есть вот их идет двое, мы одного дроном обезвредили, другой сбежал. Потом их сведут, один тут есть, другой еще где-то идет, их сведут в одну группу, они снова пойдут вдвоем. Потом и снова до какой-то точки, пока мы их не обезвредим, или пока не возьмем в плен», — рассказала Руслана Богдан.

Такие малые группы пытаются форсировать реку Волчья с помощью плотов или канатов, а также используют для передвижения густые хвойные леса со стороны Белгородской области.

В то же время в самом Волчанске оборонительная линия ВСУ проходит по южной части города за рекой. Большая часть населенного пункта превращена в сплошные руины, где противник контролирует несколько инфраструктурных объектов, в частности заводы.

«Сегодня Волчанск — то, что от него осталось, год назад я говорила, что это кирпичи, сегодня — это песок. То есть то, что отдаленно напоминает какие-то здания, и на самом деле очень трудно просто перемещаться по этому городу, потому что все видно, все просматривается, как на ладони. Любое движение — оно заметно. Деревьев, каких-то кустов — всего этого нет, и, соответственно, просто очень трудно там перемещаться», — отмечает спикер бригады.

Роботизированная логистика и ситуация с боеприпасами

Обеспечение обороноспособности направления достигается слаженной работой пехоты, разведки, FPV-дронов, тяжелых бомберов и зенитных подразделений. Кроме того, ключевую роль в логистике начали играть наземные роботизированные комплексы.

«Сегодня трудно себе представить логистику без наземных роботизированных комплексов, трудно себе представить, что снова придется отправлять на логистические миссии, чтобы завезти воду людям или сбрасывать провизию с больших бомберов, как мы это делали раньше — это была дронопочта, но бомбер может нести 15 килограммов, а наземный роботизированный комплекс — 100», — объяснила Руслана Богдан.

Что касается обеспечения боеприпасами, военная заверила, что бригаде хватает средств для поражения противника.

«Мы помним, что такое снарядный голод со времен Бахмута. Впрочем, по состоянию на сегодня мы обеспечены. У нас в Украине частично легализовано производство самодельных взрывных устройств. Поэтому у нас есть мастерские, где мы также делаем себе сбросы. Часть мы получаем от государства, часть делаем сами, зная свои потребности, чего надо больше, чего надо меньше. По состоянию на сегодня мы обеспечены», — подчеркнула спикер.

Фейки о «волчанском котле» и медийная активность РФ

В последнее время российская пропаганда начала активно распространять информационные вбросы о якобы создании «котла» для украинских сил в Волчанске. По словам Русланы Богдан, эти нарративы появились около месяца назад, поскольку противник пытается продемонстрировать своему руководству хотя бы какие-то успехи после того, как в прошлом году за невыполнение приказа захватить город сняли командира одной из российских частей.

«Мы не знаем, что будет завтра. Перекинут ли сюда дополнительное количество сил, проведут ли значительную ротацию, заведут ли какую-то, условно, десантную бригаду. И тогда ситуация может измениться. Впрочем, по состоянию на сегодня мы абсолютно не видим, чтобы теми силами и средствами, которые враг имеет здесь, он мог действительно создать угрозу какого-то котла. Информационно — да. Они это раскачивают», — подытожила спикер 57-й ОМПБр.

Читайте также: Пытал пенсионерку и вынес даже консервацию: на Харьковщине обжалуют приговор

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Харьковчанин вернулся из Берлина в Украину и пропал после пересечения границы
Харьковчанин вернулся из Берлина в Украину и пропал после пересечения границы
01.09.2026, 11:47
Новости Харькова — главное 1 сентября: смертельный удар FPV, первые звонки
Новости Харькова — главное 1 сентября: смертельный удар FPV, первые звонки
01.09.2026, 16:45
FPV-дрон ударил по гражданскому авто с харьковчанами: погиб мужчина
FPV-дрон ударил по гражданскому авто с харьковчанами: погиб мужчина
01.09.2026, 10:41
В Харькове прозвучали первые звонки и открыли десятую подземную школу (фото)
В Харькове прозвучали первые звонки и открыли десятую подземную школу (фото)
01.09.2026, 16:17
Международный колл-центр накрыли силовики в одном из отелей Харькова (видео)
Международный колл-центр накрыли силовики в одном из отелей Харькова (видео)
01.09.2026, 12:47
Вредителей будут уничтожать в Харькове 2 сентября
Вредителей будут уничтожать в Харькове 2 сентября
01.09.2026, 17:13

Новости по теме:

01.09.2026
Вредителей будут уничтожать в Харькове 2 сентября
01.09.2026
Права в Харькове выдавали за 30 тыс. грн: кого собираются отправить в СИЗО
01.09.2026
В Харькове прозвучали первые звонки и открыли десятую подземную школу (фото)
01.09.2026
Миллиард на инвестпроекты: министр здравоохранения Ляшко приезжал в Харьков
01.09.2026
Жара выше нормы и дефицит дождей — синоптические итоги августа на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Есть ли угроза «котла» в районе Волчанска? В 57-й бригаде раскрыли реалии 📹», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 16:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полосе ответственности 57-й ОМПБр на Волчанском направлении линия разграничения остается стабильной.".