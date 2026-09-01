Есть ли угроза «котла» в районе Волчанска? В 57-й бригаде раскрыли реалии 📹

В полосе ответственности 57-й ОМПБр на Волчанском направлении линия разграничения остается стабильной: ВСУ держат оборону за рекой Волчья, которая является естественным препятствием для военных РФ.

В то же время оккупанты изменили тактику и пытаются пролезать по двое, а пропаганда запустила фейк о «волчанском котле», чтобы скрыть отсутствие реальных успехов. При этом украинские подразделения полностью обеспечены боеприпасами и активно используют наземные роботизированные комплексы для доставки грузов, рассказала МГ «Объектив» начальница отдела коммуникаций 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Руслана Богдан.

Изменение тактики врага и «инфильтрация» малыми группами

По словам спикера, оккупанты ежедневно пытаются пролезать между украинскими позициями, однако их тактика претерпела изменения: если раньше российские военные двигались группами по три человека, то сейчас это один-два человека, которые пытаются незаметно пройти и где-то закрепиться.

«Из того, что мы слышим от пленных, их отправляют, и им не объясняют конечную цель, что они должны сделать, это все доводится по сути. То есть вот их идет двое, мы одного дроном обезвредили, другой сбежал. Потом их сведут, один тут есть, другой еще где-то идет, их сведут в одну группу, они снова пойдут вдвоем. Потом и снова до какой-то точки, пока мы их не обезвредим, или пока не возьмем в плен», — рассказала Руслана Богдан.

Такие малые группы пытаются форсировать реку Волчья с помощью плотов или канатов, а также используют для передвижения густые хвойные леса со стороны Белгородской области.

В то же время в самом Волчанске оборонительная линия ВСУ проходит по южной части города за рекой. Большая часть населенного пункта превращена в сплошные руины, где противник контролирует несколько инфраструктурных объектов, в частности заводы.

«Сегодня Волчанск — то, что от него осталось, год назад я говорила, что это кирпичи, сегодня — это песок. То есть то, что отдаленно напоминает какие-то здания, и на самом деле очень трудно просто перемещаться по этому городу, потому что все видно, все просматривается, как на ладони. Любое движение — оно заметно. Деревьев, каких-то кустов — всего этого нет, и, соответственно, просто очень трудно там перемещаться», — отмечает спикер бригады.

Роботизированная логистика и ситуация с боеприпасами

Обеспечение обороноспособности направления достигается слаженной работой пехоты, разведки, FPV-дронов, тяжелых бомберов и зенитных подразделений. Кроме того, ключевую роль в логистике начали играть наземные роботизированные комплексы.

«Сегодня трудно себе представить логистику без наземных роботизированных комплексов, трудно себе представить, что снова придется отправлять на логистические миссии, чтобы завезти воду людям или сбрасывать провизию с больших бомберов, как мы это делали раньше — это была дронопочта, но бомбер может нести 15 килограммов, а наземный роботизированный комплекс — 100», — объяснила Руслана Богдан.

Что касается обеспечения боеприпасами, военная заверила, что бригаде хватает средств для поражения противника.

«Мы помним, что такое снарядный голод со времен Бахмута. Впрочем, по состоянию на сегодня мы обеспечены. У нас в Украине частично легализовано производство самодельных взрывных устройств. Поэтому у нас есть мастерские, где мы также делаем себе сбросы. Часть мы получаем от государства, часть делаем сами, зная свои потребности, чего надо больше, чего надо меньше. По состоянию на сегодня мы обеспечены», — подчеркнула спикер.

Фейки о «волчанском котле» и медийная активность РФ

В последнее время российская пропаганда начала активно распространять информационные вбросы о якобы создании «котла» для украинских сил в Волчанске. По словам Русланы Богдан, эти нарративы появились около месяца назад, поскольку противник пытается продемонстрировать своему руководству хотя бы какие-то успехи после того, как в прошлом году за невыполнение приказа захватить город сняли командира одной из российских частей.

«Мы не знаем, что будет завтра. Перекинут ли сюда дополнительное количество сил, проведут ли значительную ротацию, заведут ли какую-то, условно, десантную бригаду. И тогда ситуация может измениться. Впрочем, по состоянию на сегодня мы абсолютно не видим, чтобы теми силами и средствами, которые враг имеет здесь, он мог действительно создать угрозу какого-то котла. Информационно — да. Они это раскачивают», — подытожила спикер 57-й ОМПБр.