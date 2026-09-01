Миллиард на инвестпроекты: министр здравоохранения Ляшко приезжал в Харьков

Министр здравоохранения Виктор Ляшко посетил Харьковщину накануне. В Харькове ему показали медучреждения, где сейчас продолжаются масштабные работы: онкоцентр, областную детскую клиническую больницу и областную клиническую больницу. Кроме того, Ляшко побывал в Лозовском территориальном медицинском объединении, где заработал современный МРТ.

«В этом году для Харьковской области предусмотрено более 1,1 миллиарда гривен на реализацию девяти публичных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения. Наша задача — обеспечить людям качественную медицинскую помощь независимо от того, насколько близко они живут к фронту», — отметил Ляшко, информирует МОЗ. По данным министерства, за последние три года государство инвестировало в медицинскую инфраструктуру и оборудование Харьковщины более 2,3 миллиарда гривен. С 2020-го по 2026-й медучреждения области получили 3965 единиц оборудования общей стоимостью более миллиарда гривен. Среди них — два МРТ, 14 компьютерных томографов, две ангиографические системы, два линейных ускорителя, 35 рентгеновских аппаратов и 64 единицы медицинского транспорта.

Пресс-служба ХОВА пишет, что в онкоцентре продолжается строительство четырехэтажного корпуса и подземной части на 510 койко-мест с палатами, операционными, современным оборудованием. Как укрытие подземный корпус сможет вместить более 1100 человек. Это будет полностью автономный объект с системами вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электро- и теплоснабжения.

Также обновляется областная детская клиническая больница. Здесь строят современные подземные отделения, которые смогут функционировать и как укрытие вместимостью 525 человек. Продолжается капитальный ремонт приемного и психиатрического отделений. Работы выполняются поэтапно, чтобы больница продолжала работать и пациенты получали необходимую помощь.

В областной клинической больнице недавно восстановили главный корпус, провели капитальный ремонт приемно-диагностического и реабилитационного отделений. В этом году планируется завершить ремонт еще трех отделений, а также установить солнечные панели, чтобы даже во время длительных обесточиваний медики могли бесперебойно оказывать помощь.

Кроме этого, участники делегации ознакомились с ходом строительства первого в Украине подземного медицинского комплекса «Ковчег». Он будет иметь два подземных этажа и сможет одновременно принять до 2 тысяч человек.

«Продолжаем развивать медицину Харьковщины. В условиях войны делаем все, чтобы больницы оставались доступными для людей и могли полноценно работать даже во время обстрелов и обесточиваний», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.