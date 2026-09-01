Live

Миллиард на инвестпроекты: министр здравоохранения Ляшко приезжал в Харьков

Здоровье 14:55   01.09.2026
Елена Нагорная
Миллиард на инвестпроекты: министр здравоохранения Ляшко приезжал в Харьков Фото: МОЗ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко посетил Харьковщину накануне. В Харькове ему показали медучреждения, где сейчас продолжаются масштабные работы: онкоцентр, областную детскую клиническую больницу и областную клиническую больницу. Кроме того, Ляшко побывал в Лозовском территориальном медицинском объединении, где заработал современный МРТ.

«В этом году для Харьковской области предусмотрено более 1,1 миллиарда гривен на реализацию девяти публичных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения. Наша задача — обеспечить людям качественную медицинскую помощь независимо от того, насколько близко они живут к фронту», — отметил Ляшко, информирует МОЗ.

По данным министерства, за последние три года государство инвестировало в медицинскую инфраструктуру и оборудование Харьковщины более 2,3 миллиарда гривен. С 2020-го по 2026-й медучреждения области получили 3965 единиц оборудования общей стоимостью более миллиарда гривен. Среди них — два МРТ, 14 компьютерных томографов, две ангиографические системы, два линейных ускорителя, 35 рентгеновских аппаратов и 64 единицы медицинского транспорта.

Пресс-служба ХОВА пишет, что в онкоцентре продолжается строительство четырехэтажного корпуса и подземной части на 510 койко-мест с палатами, операционными, современным оборудованием. Как укрытие подземный корпус сможет вместить более 1100 человек. Это будет полностью автономный объект с системами вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электро- и теплоснабжения.

Также обновляется областная детская клиническая больница. Здесь строят современные подземные отделения, которые смогут функционировать и как укрытие вместимостью 525 человек. Продолжается капитальный ремонт приемного и психиатрического отделений. Работы выполняются поэтапно, чтобы больница продолжала работать и пациенты получали необходимую помощь.

В областной клинической больнице недавно восстановили главный корпус, провели капитальный ремонт приемно-диагностического и реабилитационного отделений. В этом году планируется завершить ремонт еще трех отделений, а также установить солнечные панели, чтобы даже во время длительных обесточиваний медики могли бесперебойно оказывать помощь.

Кроме этого, участники делегации ознакомились с ходом строительства первого в Украине подземного медицинского комплекса «Ковчег». Он будет иметь два подземных этажа и сможет одновременно принять до 2 тысяч человек.

«Продолжаем развивать медицину Харьковщины. В условиях войны делаем все, чтобы больницы оставались доступными для людей и могли полноценно работать даже во время обстрелов и обесточиваний», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: «СвітлоДім»: сотни домов Харькова претендуют на деньги на энергоавтономность

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Харьковчанин вернулся из Берлина в Украину и пропал после пересечения границы
Харьковчанин вернулся из Берлина в Украину и пропал после пересечения границы
01.09.2026, 11:47
Новости Харькова — главное 1 сентября: смертельный удар FPV, первые звонки
Новости Харькова — главное 1 сентября: смертельный удар FPV, первые звонки
01.09.2026, 15:40
FPV-дрон ударил по гражданскому авто с харьковчанами: погиб мужчина
FPV-дрон ударил по гражданскому авто с харьковчанами: погиб мужчина
01.09.2026, 10:41
Тяжелая ночь для «Укрзалізниці»: погибли шесть работников, РФ била баллистикой
Тяжелая ночь для «Укрзалізниці»: погибли шесть работников, РФ била баллистикой
01.09.2026, 07:52
«СвітлоДім»: сотни домов Харькова претендуют на деньги на энергоавтономность
«СвітлоДім»: сотни домов Харькова претендуют на деньги на энергоавтономность
01.09.2026, 13:29
Права в Харькове выдавали за 30 тыс. грн: кого собираются отправить в СИЗО
Права в Харькове выдавали за 30 тыс. грн: кого собираются отправить в СИЗО
01.09.2026, 16:01

Новости по теме:

01.09.2026
Права в Харькове выдавали за 30 тыс. грн: кого собираются отправить в СИЗО
01.09.2026
В Харькове прозвучали первые звонки и открыли десятую подземную школу (фото)
01.09.2026
Жара выше нормы и дефицит дождей — синоптические итоги августа на Харьковщине
01.09.2026
Пытал пенсионерку и вынес даже консервацию: на Харьковщине обжалуют приговор
01.09.2026
«СвітлоДім»: сотни домов Харькова претендуют на деньги на энергоавтономность


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Миллиард на инвестпроекты: министр здравоохранения Ляшко приезжал в Харьков», то посмотрите больше в разделе Здоровье на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 14:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр здравоохранения Виктор Ляшко посетил Харьковщину накануне.".