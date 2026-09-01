Миллиард на инвестпроекты: министр здравоохранения Ляшко приезжал в Харьков
Министр здравоохранения Виктор Ляшко посетил Харьковщину накануне. В Харькове ему показали медучреждения, где сейчас продолжаются масштабные работы: онкоцентр, областную детскую клиническую больницу и областную клиническую больницу. Кроме того, Ляшко побывал в Лозовском территориальном медицинском объединении, где заработал современный МРТ.
Пресс-служба ХОВА пишет, что в онкоцентре продолжается строительство четырехэтажного корпуса и подземной части на 510 койко-мест с палатами, операционными, современным оборудованием. Как укрытие подземный корпус сможет вместить более 1100 человек. Это будет полностью автономный объект с системами вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электро- и теплоснабжения.
Также обновляется областная детская клиническая больница. Здесь строят современные подземные отделения, которые смогут функционировать и как укрытие вместимостью 525 человек. Продолжается капитальный ремонт приемного и психиатрического отделений. Работы выполняются поэтапно, чтобы больница продолжала работать и пациенты получали необходимую помощь.
В областной клинической больнице недавно восстановили главный корпус, провели капитальный ремонт приемно-диагностического и реабилитационного отделений. В этом году планируется завершить ремонт еще трех отделений, а также установить солнечные панели, чтобы даже во время длительных обесточиваний медики могли бесперебойно оказывать помощь.
Кроме этого, участники делегации ознакомились с ходом строительства первого в Украине подземного медицинского комплекса «Ковчег». Он будет иметь два подземных этажа и сможет одновременно принять до 2 тысяч человек.
«Продолжаем развивать медицину Харьковщины. В условиях войны делаем все, чтобы больницы оставались доступными для людей и могли полноценно работать даже во время обстрелов и обесточиваний», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.