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Международный колл-центр накрыли силовики в одном из отелей Харькова (видео)

Общество 12:47   01.09.2026
Елена Нагорная
Международный колл-центр накрыли силовики в одном из отелей Харькова (видео)

В Харькове правоохранители разоблачили и прекратили деятельность мошеннического колл-центра, операторы которого под видом выгодных инвестиций в криптовалюту выманивали деньги у граждан разных государств.

Колл-центр аферисты обустроили в одном из ресторанно-гостиничных комплексов города, где создали 35 рабочих мест. Чтобы завоевать доверие потенциальных потерпевших, операторы общались с ними на их родном языке, сообщают в прокуратуре.

В ходе следственных действий правоохранители установили 34 человека, привлеченных к работе центра, среди которых граждане разных стран. В ходе обысков в помещении изъяли 23 системных блока, 18 ноутбуков и 78 мобильных телефонов. Кроме того, в автомобилях фигурантов обнаружили деньги, банковские карты, дополнительную технику и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Изъятую технику и носители информации исследуют эксперты, а следователи устанавливают полный круг потерпевших и размер причиненного ущерба.

Уголовное производство расследуют по факту мошенничества, совершенного путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 4 ст. 190 УКУ).

Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители ликвидировали в Харькове сеть из семи мошеннических колл-центров. С помощью фишинговых ссылок и специальных схем аферисты получали доступ к банковским счетам и средствам пострадавших.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 12:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители разоблачили и прекратили деятельность мошеннического колл-центра.".