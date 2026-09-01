FPV-дрон ударил по гражданскому авто с харьковчанами: погиб мужчина

Начальник Золочевской ПВА Виктор коваленко сообщил МГ «Объектив» о трагедии, которая произошла 1 сентября около 09:00 на трассе Золочев-Дергачи. Россияне атаковали авто, в котором находились двое харьковчан. Один из них погиб на месте происшествия, другой – тяжело ранен.

По информации коваленко, FPV-дроном россияне ударили по авто с двумя жителями Харькова. Погибший – мужчина 1971 года рождения.

«Еще один мужчина, 1967 года рождения, получил тяжелые ранения — ожоги 1-2 степени (поражение около 80% тела). Его состояние оценивается как тяжелое, оно находится под наблюдением медиков», – добавил начальник ПВА.

Автомобиль полностью уничтожен.