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Тяжелая ночь для «Укрзалізниці»: погибли шесть работников, РФ била баллистикой

Происшествия 07:52   01.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Тяжелая ночь для «Укрзалізниці»: погибли шесть работников, РФ била баллистикой Фото: Укрзалізниця

Глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский сообщил о потерях в «железной семье». Он отметил: кроме человеческих жертв, в результате ударов РФ по Киеву есть значительные разрушения и повреждения. Над их ликвидацией уже работают железнодорожники. Сотрудники ГСЧС тем временем ликвидируют пожары. 

Он также отметил: много железнодорожников успели спрятаться в укрытиях от российской баллистики.

«Баллистический удар унес жизни семи человек, из которых шесть – наши сотрудники. Один коллега в больнице с ранениями – рядом наши, оказывается вся необходимая помощь. Десятки успели спастись по укрытиям», – написал Перцовский.

Снаряды атаковали железнодорожное депо и многие другие объекты, а на двух перегонах пришлось перекрывать движение, уточнил он. Один из цехов полностью разрушен. С ночи все находятся на местах «прилетов», а спасатели все еще ликвидируют возгорания.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 07:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "в результате ударов РФ по Киеву есть значительные разрушения и повреждения.".