Тяжелая ночь для «Укрзалізниці»: погибли шесть работников, РФ била баллистикой

Глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский сообщил о потерях в «железной семье». Он отметил: кроме человеческих жертв, в результате ударов РФ по Киеву есть значительные разрушения и повреждения. Над их ликвидацией уже работают железнодорожники. Сотрудники ГСЧС тем временем ликвидируют пожары.

Он также отметил: много железнодорожников успели спрятаться в укрытиях от российской баллистики.

«Баллистический удар унес жизни семи человек, из которых шесть – наши сотрудники. Один коллега в больнице с ранениями – рядом наши, оказывается вся необходимая помощь. Десятки успели спастись по укрытиям», – написал Перцовский.

Снаряды атаковали железнодорожное депо и многие другие объекты, а на двух перегонах пришлось перекрывать движение, уточнил он. Один из цехов полностью разрушен. С ночи все находятся на местах «прилетов», а спасатели все еще ликвидируют возгорания.

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