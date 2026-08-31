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ГСЧС за неделю потушила 134 пожара в экосистемах и обезвредила 591 боеприпас

Общество 11:29   31.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС за неделю потушила 134 пожара в экосистемах и обезвредила 591 боеприпас Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

О результатах работы за минувшую неделю рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так спасатели ликвидировали 134 пожара в природных экосистемах на площади 105 гектара. При этом всего 37 возгораний начались из-за обстрелов россиян, остальные – из-за человеческой небрежность, или умышленного выжигания сухостоя.

«Вместо ликвидации последствий военной агрессии РФ и спасения людей, спасатели вынуждены выезжать на тушение сухостоя. В частности, на деоккупированных территориях такие пожары могут привести к детонированию неразорвавшихся боеприпасов, инженерных мин или самодельных взрывных устройств», – акцентировали в ГСЧС.

Кроме того, за неделю сотрудники ГСЧС обезвредили 591 вражеский боеприпас.

«Над разминированием территорий работал 41 пиротехнический расчет ГСЧС. С начала полномасштабного вторжения россии в Харьковской области саперы уничтожили уже 148045 единиц взрывоопасных предметов», – добавили спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2026 в 11:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах работы за минувшую неделю рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".