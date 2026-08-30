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Силы обороны зачистили еще часть леса на севере от Купянска — «Хартия» (видео)

Репортаж 16:19   30.08.2026
Оксана Горун
Силы обороны зачистили еще часть леса на севере от Купянска — «Хартия» (видео) Скриншот

2-й корпус НГУ «Хартия» сообщил об освобождении от оккупантов 2 км² леса южнее села Западное. Это новый участок — не тот, о котором ранее информировала команда DeepState.

«Штурмовики 23-го отдельного штурмового полка Р.У.Г. корпуса «Хартия» продолжают продвигаться по лесному массиву западнее Двуречной на Купянщине. За последнее время бойцы зачистили еще 2 км леса, вытесняя противника из оборудованных опорных пунктов», — отметили в сообщении «Хартии».

Лес возле Западного на Харьковщине
Иллюстрация: карта DeepState

Зачистку леса на юге от села Западное защитники назвали продолжением операции, в рамках которой ранее освободили в этом районе 7,5 км лесных массивов и установили контроль над северной частью населенного пункта.

В опубликованном видео с места «хартийцы» показали комментарии российских «Z-военкоров», которые отрицали данные DeepState об успехах Сил обороны на севере от Купянска. В частности авторы сообщений писали о «медийных вбросах» и «стабильной ситуации, которая находится под полным контролем ВС РФ».

«Давайте вместе посмотрим, как у них все «под контролем», — предложили защитники Украины.

«Кадры объективного контроля с дронов и нашлемных камер Р.У.Г. фиксируют результат работы штурмовых групп: попытки врага закрепиться или контратаковать жестко прекращены, позиции зачищены, трофеи и документы противника собраны. Бойцы не останавливаются и двигаются вглубь леса, не оставляя своих на поле боя», — прокомментировали происходящее в Telegram «Хартии».

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2026 в 16:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2-й корпус НГУ «Хартия» сообщил об освобождении от оккупантов 2 км² леса южнее села Западное. Это новый участок — не тот, о котором ранее информировала команда DeepState".