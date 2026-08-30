Ночью была массированная атака на Лозовскую громаду — Зеленский

Городской голова Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что громаду 30 августа атаковали восемь ударных беспилотников.

«Повреждения получили объекты критической инфраструктуры, среди них — автозаправочная станция. В настоящее время на местах работают специальные комиссии: обследуем территорию и устанавливаем возможные повреждения частных домов. Информацию постоянно уточняем. По предварительным данным, обошлось без пострадавших», — написал Зеленский в Telegram.

Он отметил, что ночь была тяжелой и бессонной.

Отметим, БпЛА также атаковал АЗС в Харькове. Еще один — ударил по двору многоэтажного дома. Обошлось без пострадавших.