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Полицейский погиб от удара по селу на Харьковщине — ГУНП

Происшествия 09:41   30.08.2026
Оксана Горун
Полицейский погиб от удара по селу на Харьковщине — ГУНП Последствия обстрелов Харьковской области в течение суток 29-30 августа. Фото: ГУНП

ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщило: в результате российского обстрела села Наталино Берестинского района погиб полицейский, еще два человека пострадали.

«Им оказана медицинская помощь. Повреждены гаражи, складские помещения, автомобиль», — проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ранее в сводке за сутки начальник ХОВА Олег Синегубов не информировал о погибших в области, были данные только о восьми пострадавших.

Полиция также сообщила, что мужчина, пострадавший от удара по Харькову, получил взрывное ранение. В Харькове под ударом были АЗС и автомобили. «Прилеты» фиксировали в трех районах города. Также, по данным ГУНП, в течение суток из-за российского обстрела был пожар в пригороде — в селе Черкасские Тишки поврежден дом.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2026 в 09:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщило: в результате российского обстрела села Наталино Берестинского района погиб полицейский, еще два человека пострадали".