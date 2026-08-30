Полицейский погиб от удара по селу на Харьковщине — ГУНП

ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщило: в результате российского обстрела села Наталино Берестинского района погиб полицейский, еще два человека пострадали.

«Им оказана медицинская помощь. Повреждены гаражи, складские помещения, автомобиль», — проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ранее в сводке за сутки начальник ХОВА Олег Синегубов не информировал о погибших в области, были данные только о восьми пострадавших.

Полиция также сообщила, что мужчина, пострадавший от удара по Харькову, получил взрывное ранение. В Харькове под ударом были АЗС и автомобили. «Прилеты» фиксировали в трех районах города. Также, по данным ГУНП, в течение суток из-за российского обстрела был пожар в пригороде — в селе Черкасские Тишки поврежден дом.