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О 12 боях за сутки на Харьковщине сообщил Генштаб ВСУ 30 августа

Фронт 08:14   30.08.2026
Оксана Горун
О 12 боях за сутки на Харьковщине сообщил Генштаб ВСУ 30 августа Фото: Генштаб ВСУ

В целом на фронте зафиксировали 221 боевое столкновение. Армия РФ активна на севере Харьковской области.

«На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 10 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Графское, Чугуновка, Озерное, Хатнее и в районе Старицы. На Купянском направлении произошло два наступательных действия врага в направлении населенных пунктов Радьковка и Подолы», — проинформировал Генштаб в сводке на 08:00 30 августа.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения живой силы оккупантов, семь артиллерийских систем, шесть пунктов управления БпЛА и три других важных объекта противника.

Генштаб обновил данные о потерях врага.

Ранее партизанское движение «АТЕШ» сообщило об ударе по логистике оккупантов на Купянском направлении.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2026 в 08:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В целом на фронте зафиксировали 221 боевое столкновение. Армия РФ активна на севере Харьковской области".