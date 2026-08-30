О 12 боях за сутки на Харьковщине сообщил Генштаб ВСУ 30 августа

В целом на фронте зафиксировали 221 боевое столкновение. Армия РФ активна на севере Харьковской области.

«На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 10 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Графское, Чугуновка, Озерное, Хатнее и в районе Старицы. На Купянском направлении произошло два наступательных действия врага в направлении населенных пунктов Радьковка и Подолы», — проинформировал Генштаб в сводке на 08:00 30 августа.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения живой силы оккупантов, семь артиллерийских систем, шесть пунктов управления БпЛА и три других важных объекта противника.

Генштаб обновил данные о потерях врага.

Ранее партизанское движение «АТЕШ» сообщило об ударе по логистике оккупантов на Купянском направлении.