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Дроны ночью атаковали РФ: в Ейске многочасовая детонация, в Киришах горит НПЗ

Мир 07:50   30.08.2026
Оксана Горун
Дроны ночью атаковали РФ: в Ейске многочасовая детонация, в Киришах горит НПЗ Фото: Exilenova+ и STERNENKO

Силы обороны поразили один из самых больших НПЗ в РФ — «Киришнефтеоргсинтез», под ударом ночью 30 августа также был военный аэродром в Ейске, сообщил волонтер и бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

«В городе Кириши Ленинградской области под ударом был НПЗ «Киришнефтеоргсинтез». Предварительно на заводе поражены критически важные установки, — написал Стерненко утром 30 августа. — «Киришнефтеоргсинтез» — это единственный нефтеперерабатывающий завод на северо-западе россии и один из крупнейших в стране. Его мощность – около 20 млн тонн нефти в год».

Фото и видео пожара опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

Видео: Exilenova+

Также под ударом ночью был город Ейск, где находится крупный военный аэродром. Там, по информации местных Telegram-каналов, была продолжительная детонация боеприпасов. Она длилась несколько часов.

Видео: Exilenova+

Масштабный пожар, который возник в Ейске, уже зафиксировали спутники NASA.

прилет в Ейске на спутниках NASA
Фото: STERNENKO

«Вероятно, под ударом был не только аэродром, но и военный городок», — предположил Стерненко.

Тем временем партизанское движение «АТЕШ» сообщило об ударе по логистике оккупантов на Купянском направлении.

«Агенты «АТЕШ» вывели из строя два релейных шкафа на железнодорожной линии в Белгородской области, по которой оккупационные войска планировали направить груз с боеприпасами и инженерным имуществом на Купянское направление. Нарушение работы железнодорожной автоматики привело к задержке движения на участке и сорвало запланированную отправку эшелона», — написали в Telegram-канале АТЕШ.

Видео: АТЕШ

По информации партизанов, одним из исполнителей операции стал бывший военнослужащий ВС РФ, который оставил службу и присоединился к движению «АТЕШ».

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2026 в 07:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны поразили один из самых больших НПЗ в РФ — «Киришнефтеоргсинтез», под ударом ночью 30 августа также был военный аэродром в Ейске".