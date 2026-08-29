На Харьковщине из-за удара баллистикой погиб 31-летний полицейский
Утром 29 августа российские военные нанесли баллистический удар по одному из сел Берестинского района. При исполнении служебных обязанностей смертельные травмы получил полицейский офицер громады, старший лейтенант полиции Алексей Загваздин. Также в результате обстрела были ранены гражданские мужчина и женщина.
Алексей Загваздин служил в рядах НПУ с 2019 года, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
За время работы работал в подразделениях логистики, дознания и превенции. Последним местом его службы был сектор превенции Берестинского районного отдела полиции, где он отвечал за безопасность местных жителей в должности полицейского офицера громады.
Правоохранителю навсегда останется 31 год. У погибшего защитника остались жена, мать и сестра.