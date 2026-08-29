На Харківщині через балістичний удар РФ загинув 31-річний поліцейський

Вранці 29 серпня російські військові завдали балістичного удару по одному із сіл Берестинського району. Під час виконання службових обов’язків смертельні травми отримав поліцейський офіцер громади, старший лейтенант поліції Олексій Загваздін. Також внаслідок обстрілу зазнали поранень цивільні чоловік та жінка.

Олексій Загваздін служив у лавах НПУ з 2019 року, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За час роботи працював у підрозділах логістики, дізнання та превенції. Останнім місцем його служби був сектор превенції Берестинського районного відділу поліції, де він відповідав за безпеку місцевих жителів на посаді поліцейського офіцера громади.

Правоохоронцю назавжди залишиться 31 рік. У загиблого захисника залишилися дружина, мати та сестра.