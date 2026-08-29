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У День пам’яті захисників харків’яни поклали квіти на Алеї Слави (фото)

Суспільство 17:14   29.08.2026
Олена Нагорна
У День пам’яті захисників харків’яни поклали квіти на Алеї Слави (фото) Фото: Харківська міськрада

Пам’ять військових, які віддали життя за Україну, вшанували 29 серпня на Алеї Слави міського цвинтаря №18.

До меморіального заходу долучилися родини та близькі загиблих захисників і захисниць, представники ветеранської спільноти, представники міської та обласної влади, громадських організацій, військовослужбовці та духовенство, повідомляє пресслужба мерії.

Вони поклали квіти до могил полеглих воїнів та вшанували їхню пам’ять. Священнослужителі відслужили панахиду за загиблими героями.

Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада

День пам’яті захисників та захисниць України встановлено 29 серпня, оскільки цього дня у 2014 році стався один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни — вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. ЗС РФ відкрили вогонь по захисниках під час виходу «зеленим коридором». У соняшникових полях під Іловайськом загинули 366 воїнів, 429 отримали поранення, 158 зникли безвісти, 300 потрапили в полон. Символом цього дня було обрано соняшник.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2026 в 17:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пам’ять військових, які віддали життя за Україну, вшанували 29 серпня на Алеї Слави міського цвинтаря №18.".