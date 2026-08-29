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РФ била по підприємствах у Чугуєві та Ізюмі, знеструмлене передмістя Харкова

Події 09:14   29.08.2026
Олена Нагорна
РФ била по підприємствах у Чугуєві та Ізюмі, знеструмлене передмістя Харкова Вирва в Ізюмі після “прильоту”

Харків та 13 населених пунктів області зазнали російських ударів протягом минулої доби. Одна людина загинула, ще 11 постраждали.

У Харкові загинула жінка віком близько 45 років (дані уточнюються), ще п’ять людей зазнали травм, а четверо — гострої реакції на стрес. У Люботині отримав поранення 65-річний чоловік, а 60-річна жінка — гострий стрес, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Росіяни застосували по Харківщині:
▪️чотири ракети;
▪️КАБ;
▪️11 БпЛА типу «Молния»;
▪️FPV-дрон;
▪️83 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано:

▪️у Харкові росіяни атакували БпЛА Київський, Слобідський, Шевченківський, Немишлянський, Салтівський райони. Пошкоджено торговий центр, шість приватних будинків, вісім автомобілів, адмінбудівлю, АЗС, автобус.

▪️у Богодухівському районі пошкоджено чотири приватні будинки, навчальний заклад,  складську будівлю (Золочів), приватний будинок (Клинова-Новоселівка);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено АЗС (Огурцівка), багатоквартирний будинок (селище Шевченкове);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено будинок культури, електромережі (Червона Поляна), приватний будинок (Ізюм);

▪️у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, господарчу споруду, цивільне підприємство (Люботин), електромережі (Черкаська Лозова), господарчу споруду (Докучаєвське);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Чугуїв).

«Приліт» знеструмив село Черкаська Лозова під Харковом, повідомив напередодні голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. За його прогнозом, часткове відновлення електропостачання можливе сьогодні, для повного — потрібно більше часу.

По Ізюму близько 04:30 29 серпня росіяни вдарили трьома ФАБ-250 з УМПК.

«Влучання зафіксовано в районі Поворотки. Один із боєприпасів влучив на територію приватного домоволодіння. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху пошкоджено десять житлових будинків, в декількох закладах торгівлі вибито скління та пошкоджено двері. Друге влучання припало на територію непрацюючого підприємства», — поінформували у МВА.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2026 в 09:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків та 13 населених пунктів області зазнали російських ударів протягом минулої доби. Одна людина загинула, ще 11 постраждали.".