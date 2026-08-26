Харків знову атакував ворожий БпЛА: “приліт” у Київському районі

Вдень 26 серпня ворог вдарив дроном по Київському району Харкова.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Встановлюємо всі обставини. Наразі інформація про постраждалих не надходила”, – зазначив начальник ХОВА.

Нагадаємо, близько 04:50 ворог вдарив по Харкову. Як повідомив мер Ігор Терехов, під атакою реактивного БпЛА був Холодногірський район. Інформації про постраждалих та руйнування немає.

Також нагадаємо, внаслідок вчорашніх російських обстрілів у Основ’янському районі пошкоджені дев’ять приватних будинків, пишуть у пресслужбі мерії. Комунальники вже розпочали відновлення зруйнованого.