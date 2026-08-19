Сьогодні 19 серпня 2026: яке свято та день в історії

19 серпня в Україні – День пасічника. У світі – Всесвітній день гуманітарної допомоги. У цей день 43 року до н. е. римський сенат обрав консулом республіки 19-річного Октавіана – прийомного сина Юлія Цезаря. 1839 року світові розкрили секрет створення фотографій методом дагеротипії. У 1944-му Париж повстав проти німецьких окупантів та режиму Віші. У 1960-му відбувся перший успішний політ живих істот у космос. У 1989-му перша церковна парафія в УРСР вийшла з підпорядкування Російської православної церкви. У 1991-му голова Верховної ради УРСР Леонід Кравчук звернувся до українців з приводу “ГКЧП”. У 2022-му в Харкові встановили першу безпечну зупинку.

Свята та пам’ятні дати 19 серпня

19 серпня в Україні – День пасічника.

У світі – Всесвітній день гуманітарної допомоги, День філателії (або День поштової марки).

Також сьогодні: Всесвітній день фотографії, Міжнародний день банта, Міжнародний день орангутанга.

19 серпня в історії

19 серпня 43 року до н. е. римський сенат обрав консулом республіки 19-річного Октавіана – прийомного сина Юлія Цезаря. Щоб “переконати” сенаторів його підтримати, Октавіану довелося привести до стін Рима військо.

Після вбивства Цезаря минув понад рік. У своєму заповіті диктатор вказав спадкоємцем Октавіана. Проте владу в Римі фактично захопив родич і близький соратник Цезаря, консул Марк Антоній. Він був у Римі в момент, коли диктатора вбили, виступив проти змовників і згуртував довкола себе прихильників. Коли ж убивці Цезаря втекли з Риму, Антоній заволодів скарбницею. Октавіан у момент вбивства названого батька був далеко від Риму – навчався у грецькому місті Аполлонія. Повернувшися до столиці, він розпочав формувати пул прихильників. Одним із найвідоміших його “піар-ходів” стала роздача кожному римлянину по 300 сестерцій (срібних монет) – як це було прописано в заповіті Цезаря. Щоби це зробити, Октавіану довелося розпродати власне майно. Бо ж скарбницю йому Марк Антоній так і не віддав. Поступово навколо Октавіана почав гуртуватися плебс та ветерани армії Цезаря. Крім того, бік Октавіана прийняв знаменитий оратор Цицерон, який почав схиляти Сенат до спадкоємця Цезаря та проти Марка Антонія. Попри це, коли Октавіан зібрав армію та рушив з нею до Рима, в місті була паніка, про що свідчить античний історик Аппіан у своєму циклі “Громадянські війни”.

“Люди бігали туди-сюди, а деякі перевозили своїх дружин, дітей та все, що їм було найдорожче, на поля та до укріплених частин міста, бо ще не було відомо, що він прагне лише забезпечити собі консульство… Сенат був охоплений жахом, оскільки не мав напоготові військової сили”, – писав Аппіан.

Місто готували до оборони. Проте “кандидат у консули” не розпочав бою. Октавіан зайшов у місто лише зі своєю охороною, залишивши військо на зайнятих позиціях. Три легіони, які перебували в Римі та підпорядковувалися сенату, ігноруючи командування, відправили посланців до спадкоємця Цезаря й повідомили, що переходять на його бік. Тривога та відносний безлад тривали приблизно протягом доби. Однак за цей час сенат все ж таки зібрався та народ обрав консулами не тільки Октавіана, але і його родича Квінта Педія. Боротьба за владу цим, звісно, ​​не завершилася. Попереду було непросте перемир’я з Антонієм, утворення Другого тріумвірату, а потім знову громадянська війна.

19 серпня 1839 року світові “подарували” дагеротипію. Технологію отримання фотографії розкрив уряд Франції, попередньо купивши її в авторів. Докладніше.

19 серпня 1944 року в окупованому німцями Парижі розпочалося збройне повстання. Сили опору активізувалися на тлі успішного наступу армії союзників. Докладніше.

19 серпня 1960 року відбувся перший успішний політ у космос живих істот. “Прославилися” лише дві з них – собаки Білка та Стрілка. Але насправді у контейнері з ними були також миші, комахи, рослини, насіння тощо. Докладніше.

19 серпня 1989 року перша церковна парафія в УРСР вийшла з підпорядкування Російської православної церкви та оголосила себе частиною Української автокефальної православної церкви. Це була парафія церкви святих Петра та Павла у Львові. Докладніше.

19 серпня 1991 року під час Августівського путчу голова Верховної ради УРСР Леонід Кравчук звернувся до українців. Докладніше.

19 серпня 2022 року в Харкові запрацювала перша безпечна зупинка.

Церковне свято 19 серпня

19 серпня вшановують пам’ять мученика Андрія Стратилата та з ним 2593-х мучеників. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 19 серпня літає багато мух, то триматиметься спекотна волога погода.

Якщо день теплий і ясний, то зима буде сніжною та холодною.

Якщо 19 серпня йде дощ, то листопад буде дощовим.

Що не можна робити 19 серпня

Не можна займатися важкою фізичною працею, перенапружуватися та підіймати важкі речі.

Не можна носити старі та брудні речі.

Не можна скаржитися на життя.

День не підходить для будівництва й ремонту.