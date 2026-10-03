Вранці 3 жовтня Ізюм пережив серію ударів БпЛА: є постраждалі

О 07:49 ворог завдав серії ударів по Ізюму – місто атакували безпілотники, повідомили в Ізюмській МВА.

Удари зафіксували у декількох місцях.

«Зокрема, відбулося влучання у складське приміщення переробного підприємства з подальшим загорянням. У районі Нижнього міста зафіксовано пошкодження приміщень та обладнання місцевого підприємства, скління і даху багатоквартирного будинку», – йдеться у повідомленні.

Крім того, ворожий дрон вдарив по приватному сектору, де виникла пожежа.

Наразі відомо, що внаслідок ранкової атаки постраждали п’ятеро людей. Їм надають медичну допомогу.

Нагадаємо, протягом минулої доби під ворожим ударом перебували Харків та 13 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів п’ять людей загинули, постраждали 49 людей.