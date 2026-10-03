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Вранці 3 жовтня Ізюм пережив серію ударів БпЛА: є постраждалі

Події 10:00   03.10.2026
Вікторія Яковенко
Вранці 3 жовтня Ізюм пережив серію ударів БпЛА: є постраждалі Фото: Ізюмська МВА

О 07:49 ворог завдав серії ударів по Ізюму – місто атакували безпілотники, повідомили в Ізюмській МВА.

Удари зафіксували у декількох місцях.

«Зокрема, відбулося влучання у складське приміщення переробного підприємства з подальшим загорянням. У районі Нижнього міста зафіксовано пошкодження приміщень та обладнання місцевого підприємства, скління і даху багатоквартирного будинку», – йдеться у повідомленні.

Крім того, ворожий дрон вдарив по приватному сектору, де виникла пожежа.

Наразі відомо, що внаслідок ранкової атаки постраждали п’ятеро людей. Їм надають медичну допомогу.

удар по Изюму
Фото: Ізюмська МВА

Нагадаємо, протягом минулої доби під ворожим ударом перебували Харків та 13 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів п’ять людей загинули, постраждали 49 людей.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2026 в 10:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 07:49 ворог завдав серії ударів по Ізюму – місто атакували безпілотники, повідомили в Ізюмській МВА.".