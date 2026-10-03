Новини Харкова — головне за 3 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби у хроніці МГ «Об’єктив».

06:45

Вночі у Харкові тричі оголошували повітряну тривогу – причини

Спершу сирена звучала у Харкові о після 23:00. У передмісті Харкова фіксували ворожий БпЛА, писали моніторингові канали.

О 01:28 пролунав відбій. Знову тривогу дали о 02:07. Повітряні сили ЗСУ писали про КАБи, які летіли на північ регіону.

Тривога лунала недовго – о 02:29 був відбій. Вже близько 05:00 у Харкові знову звучала сирена. Поблизу міста знову фіксували ворожі БпЛА.

Нагадаємо, КАБами по Харкову вдарили росіяни вдень 2 жовтня. «Прильоти» були по приватному сектору в Слобідському та Немишлянському районах. У Немишлянському бомба повністю зруйнувала приватний будинок, загинули дві людини. Близько 50 житлових будинків були пошкоджені або зруйновані, повідомляв мер Ігор Терехов. За останніми даними, постраждала 31 людина, серед них – двоє дітей.