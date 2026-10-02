Удари КАБами по Харкову: з’явилися перші кадри руйнувань

Фото наслідків ворожого удару по Харкову керованими авіабомбами опублікував начальник Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Доповнено о 18:05. Близько 50 житлових будинків були пошкоджені або зруйновані сьогодні внаслідок ворожої атаки керованими авіабомбами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Під ударами опинилися приватні сектори у Слобідському та Немишлянському районах. Станом на зараз відомо про двох загиблих, ще понад 30 людей постраждали.

«Зараз там тривають пошуково-рятувальні роботи. Пошкоджено або зруйновано близько 50 приватних житлових будинків. Крім того, пошкоджено офісні приміщення та мережі електропостачання», – повідомив Ігор Терехов.

Крім того, було зафіксовано влучання ударного дрону в Київському районі, внаслідок чого згорів автомобіль та було пошкоджено фасад багатоповерхівки.

17:30. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, попередньо зафіксували влучення трьох КАБів у Слобідському та Немишлянському районах міста. Станом на 17:10 відомо про двох загиблих.

За інформацією мера Терехова, постраждало 33 людини, серед них троє дітей.

У місцях влучень пошкоджено близько 20 житлових будинків, офісні будинки, навчальний заклад, автомобілі.

Ліквідація наслідків продовжується. На місці продовжують працювати усі екстрені служби.

Нагадаємо, близько 15:15 у Харкові було чути кілька вибухів. Місто атакували Каби. Попадання – у Слобідському та Немишлянському районах. Відомо, що під ударом опинився приватний сектор.