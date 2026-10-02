Удары КАБами по Харькову: появились первые кадры разрушений

Фото последствий вражеского удара по Харькову управляемыми авиабомбами опубликовал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 18.05. Около 50 жилых домов были повреждены или разрушены сегодня в результате вражеской атаки управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Под ударами оказались частные сектора в Слободском и Немышлянском районах. На сегодня известно о двух погибших, еще более 30 человек пострадали.

«Сейчас там продолжаются поисково-спасательные работы. Повреждены или разрушены около 50 частных жилых домов. Кроме того, повреждены офисные помещения и сети электроснабжения», — сообщил Терехов.

17:30. По его информации, предварительно зафиксировали попадание трех КАБов в Слободском и Немышлянском районах города.

По состоянию на 17:10 известно о двух погибших.

По информации мэра Терехова, пострадало 33 человека, среди них трое детей.

В местах попаданий повреждено около 20 жилых домов, офисные здания, учебное заведение, автомобили.

Ликвидация последствий продолжается. На месте продолжают работать все экстренные службы.

Напомним, около 15:15 в Харькове было слышно несколько взрывов. Город атаковали КАБы. Попадания — в Слободском и Немышлянском районах. Известно, что под ударом оказался частный сектор.