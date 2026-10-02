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По Харькову ударил БпЛА: горит авто

Происшествия 16:44   02.10.2026
Виктория Яковенко
По Харькову ударил БпЛА: горит авто

О попадании вражеского дрона по Харькову сообщил мэр Игорь Терехов около 16:40.

«Прилет» зафиксировали в Киевском районе. В результате атаки горит автомобиль.

Напомним, КАБами по Харькову ударили россияне 2 октября днем. «Прилеты» были по частному сектору в Слободском и Немышлянском районах. В Немышлянском бомба полностью разрушила частный дом, погиб человек. Еще около десяти домов рядом повреждены. В Слободском районе попадание было между частными домами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Повреждены также офисные здания и учебное заведение. Число пострадавших постоянно росло. Синегубов информировал о 17 пострадавших.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 16:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О попадании вражеского дрона по Харькову сообщил мэр Игорь Терехов около 16:40.".