По Харькову ударил БпЛА: горит авто

О попадании вражеского дрона по Харькову сообщил мэр Игорь Терехов около 16:40.

«Прилет» зафиксировали в Киевском районе. В результате атаки горит автомобиль.

Напомним, КАБами по Харькову ударили россияне 2 октября днем. «Прилеты» были по частному сектору в Слободском и Немышлянском районах. В Немышлянском бомба полностью разрушила частный дом, погиб человек. Еще около десяти домов рядом повреждены. В Слободском районе попадание было между частными домами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Повреждены также офисные здания и учебное заведение. Число пострадавших постоянно росло. Синегубов информировал о 17 пострадавших.