Сегодня 1 октября 2026: какой праздник и день в истории

1 октября – День защитников и защитниц Украины, ветеранов, украинского казачества, Покров Пресвятой Богородицы и День социолога. В этот день в 331 году до нашей эры произошла битва при Гавгамелах, в которой войско Александра Македонского разбило армию персидского царя Дария III, что в конце концов положило конец Персидской империи. В 1648-м казаки захватили крепость Кодак. В 1869-м появилась почтовая открытка. В 1931-м ХТЗ выпустил первый трактор. В 1945-м завершил работу Международный военный трибунал в Нюрнберге. В 1949-м провозгласили создание КНР. В 1977-м последний матч сыграл Пеле. В 2010-м Конституционный Суд Украины отменил политреформу и вернул Януковичу полномочия Кучмы.

Праздники и памятные даты 1 октября

1 октября в Украине – День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День ветерана и День социолога.

В мире – Международный день пожилых людей и Всемирный день вегетарианства.

Также сегодня: Международный день кофе, Всемирный день какао и шоколада, Всемирный день открытки, Международный день музыки, День геронтолога, Международный день охраны енотов, День CD-плеера, стартуют Неделя осведомленности о нежелательной почте и Месяц осведомленности о медицинском ультразвуковом исследовании.

Видео создано с использованием ИИ

1 октября в истории

1 октября 331 года до н. э. произошла битва при Гавгамелах, в которой войско Александра Македонского разбило персидскую армию. Подробнее.

1 октября 1648 года казаки захватили польскую крепость Кодак на Запорожье. Подробнее.

1 октября 1869 года считается днем ​​рождения почтовой открытки. Подробнее.

1 октября 1931 года Харьковский тракторный завод (ХТЗ) выпустил первый трактор — СХТЗ 15-30. Подробнее.

1 октября 1946 года Нюрнбергский трибунал объявил приговоры главным обвиняемым – нацистским политикам, военным и идеологам нацизма. Подробнее.

1 октября 1949 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине глава КПК Мао Цзэдун официально провозгласил создание Китайской Народной Республики. Подробнее.

1 октября 1977 года состоялся прощальный матч легенды мирового футбола – Пеле. Его провожали на стадионе «Джайентс» в Нью-Джерси. Пеле сыграл два тайма за разные профессиональные команды – те две, за которые выступал всю свою жизнь: «Нью-Йорк Космос» Североамериканской футбольной лиги и «Сантос» из Бразилии.

«Пеле сыграл первую половину своего последнего матча за «Сантос» — забив гол, последний из 1281 гола в своей карьере, — сменил футболку и играл за «Космос» во второй половине. Он не был тем Пеле былых времен, но, как сказал его товарищ по команде Бобби Смит: «Мы все еще видели в нем проблески магии. Я видел, как он делал то, чего никогда не видел ни у одного другого футболиста», — пишет об этом историческом матче американский спортивный телеканал ESPN.

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Пеле – единственный футболист в мире, который трижды становился чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах в составе сборной Бразилии). В 1999-м Международный олимпийский комитет назвал его «Спортсменом века» (несмотря на то, что Пеле никогда не участвовал в Олимпийских играх). А в 2000-м ФИФА присудила Пеле и Диего Марадоне общую награду «Игрок века».

После завершения футбольной карьеры Пеле стал влиятельным деятелем как своей стране, так и в мире: был министром спорта Бразилии с 1995 по 1998 год, а также послом доброй воли ООН и ЮНЕСКО. Пеле умер от рака 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.

1 октября 2010 года Конституционный Суд Украины отменил политреформу 2004 года и вернул в Конституцию 1996 года. Подробнее.

Церковный праздник 1 октября

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы. Подробнее.

Народные приметы

Если на Покров улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.

Если дуб и береза на Покров сбросят все листья, то год будет легким.

Если первый снег в Покров выпадет, то зима не скоро придет.

Что нельзя делать 1 октября

Нельзя работать по дому, убирать, стирать и шить.

Нельзя долго стоять у плиты и готовить.

Нельзя употреблять спиртное.

Нельзя стричь ногти.