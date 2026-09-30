Дроновый хаос в Харькове и гибель депутата – итоги 30 сентября

Российские беспилотники хаотично бьют по Харькову. В ДТП погиб основатель сети супермаркетов «Класс» депутат горсовета Александр Лобановский. В Харьковскую область идут заморозки. «Объектив» напоминает главные новости суток.

Ему было шестьдесят лет. Только в этом году Лобановскому присвоили звание Почетного гражданина Харькова. О трагической смерти депутата сообщила пресс-служба Харьковского горсовета, не уточняя причин. По информации «Объектива», Лобановский попал в ДТП, которое произошло на автодороге Киев – Одесса, возле села Тихий Хутор Черкасской области. По данным местного управления ГСЧС, автомобиль BMW столкнулся с КамАЗом. В результате погибли два человека, их тела деблокировали спасатели. Еще два человека были травмированы.

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30 сентября днем ​​попадания зафиксировали по торговому центру в Киевском районе. Мэр Игорь Терехов сообщил об одном раненом человеке. Накануне вечером прилетало по Шевченковскому району, дважды – по Салтовскому и дважды – по Киевскому. Острую реакцию на стресс пережил ребенок. Из-за атаки на объект критической инфраструктуры в пригороде были обесточены Дергачи с окрестными селами и Малоданиловская громада.

Похищение россиянами гражданских через газопровод под Купянском расследуют как военное преступление. Об этом заявил «Суспільному» начальник управления Харьковской облпрокуратуры Спартак Борисенко. Видео, на котором оккупанты отходят с правобережья Оскола, прикрываясь гражданскими, ранее опубликовал корпус «Хартия». Следователи восстанавливают полную картину произошедшего, а также устанавливают личности людей, попавших в кадр. Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов подчеркнул, что на видео зафиксирован целый ряд нарушений международного гуманитарного права. Подобных похищений гражданских группировка еще не фиксировала. Хотя раньше были эпизоды, когда людей выводили пешком в РФ. Однако это происходило в приграничных населенных пунктах. Судьба гражданских, которых затянули в трубу под Купянском, пока не известна.

С 29 сентября автобусы оттуда не ездят, электрички отменили еще весной. Начальник поселковой военной администрации Виктор Коваленко в комментарии «Вестнику Богодуховщины» объяснил: решение прекратить работу на маршруте принял перевозчик. Причина – в повышенной угрозе атаки FPV-дронов. Заставить перевозчика возобновить работу местные власти не могут, других желающих обслуживать маршрут не нашли. Сейчас единственный транспортный вариант для жителей Золочева – поездка автомобилями (соседей или нелегальных перевозчиков), «пролетающими» дорогу в Дергачи на большой скорости.

Предупреждения опубликовали Укргидрометцентр и ГСЧС. Первыми ощутят низкие температуры жители западных и северных регионов. В Харьковской области от 0 до -3 градусов на поверхности почвы прогнозируют 3 октября.

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