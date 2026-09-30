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Заморозки идут на Харьковщину – какими будут первые дни октября

Погода 16:15   30.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Заморозки идут на Харьковщину – какими будут первые дни октября

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, какими будут первые дни октября. Согласно прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни в стране ожидаются заморозки.

Так 1 – 3 октября осадков не ожидается. Лишь 1 октября в Приазовье и в Крыму пройдет кратковременный дождь. А вот уже 2 – 3 октября в большинстве областей начнутся заморозки.

Ночью 1 – 3 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской; 2 октября и в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской областях; 3 октября и в южной части ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3°, передают в ГСЧС Украины.

Ввиду это в Украине объявили первый, желтый уровень опасности.

«Подчеркиваем, что погодные условия могут принести вред для несобранных овощей», – предупредили жителей.

При этом дни в Украине все еще будут теплыми – до +14-21°.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2026 в 16:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский гидрометеорологический центр сообщил, какими будут первые дни октября.".