Заморозки идут на Харьковщину – какими будут первые дни октября

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, какими будут первые дни октября. Согласно прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни в стране ожидаются заморозки.

Так 1 – 3 октября осадков не ожидается. Лишь 1 октября в Приазовье и в Крыму пройдет кратковременный дождь. А вот уже 2 – 3 октября в большинстве областей начнутся заморозки.

Ночью 1 – 3 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской; 2 октября и в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской областях; 3 октября и в южной части ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3°, передают в ГСЧС Украины.

Ввиду это в Украине объявили первый, желтый уровень опасности.

«Подчеркиваем, что погодные условия могут принести вред для несобранных овощей», – предупредили жителей.

При этом дни в Украине все еще будут теплыми – до +14-21°.