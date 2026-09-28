Сильный ветер и до +21: прогноз погоды в Харькове и области на 29 сентября
Во вторник, 29 сентября, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать 9–11 градусов, днем — 18–20, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.
По области ночная температура составит 8–13 градусов, днем — 16–21.
Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, днем порывы до 15 – 20 м/с.
Ранее синоптики предупредили, что шквальному ветру днем 29 сентября присвоен I уровень опасности, желтый.
Как сообщала МГ «Объектив», погода в сентябре в Харьковской области оказалась неожиданно теплой. Температура второй декады месяца была выше средних многолетних показателей. Длилось метеорологическое лето.