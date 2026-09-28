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Сильный ветер и до +21: прогноз погоды в Харькове и области на 29 сентября

Погода 20:27   28.09.2026
Елена Нагорная
Сильный ветер и до +21: прогноз погоды в Харькове и области на 29 сентября

Во вторник, 29 сентября, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать 9–11 градусов, днем — 18–20, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 8–13 градусов, днем — 16–21.

Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, днем порывы до 15 – 20 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что шквальному ветру днем 29 сентября присвоен I уровень опасности, желтый.

Как сообщала МГ «Объектив», погода в сентябре в Харьковской области оказалась неожиданно теплой. Температура второй декады месяца была выше средних многолетних показателей. Длилось метеорологическое лето.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 20:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 29 сентября, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.".