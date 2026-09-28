FPV и «Шахеды» атаковали Харьков на прошлой неделе: Терехов о последствиях

12 вражеских обстрелов пережил Харьков за прошлую неделю, сообщает мэр Игорь Терехов.

«Девять раз россияне применили FPV-дроны, еще трижды — «Шахеды». Восемь человек пострадали. В Пятихатках в результате одного из попаданий погиб мужчина», — уточнил городской голова.

Больше всего досталось северной части города – Киевскому и Салтовскому районам. Также враг бил по Шевченковскому и Слободскому.

В результате атак повреждены жилые дома, учебное заведение, автомобили, дорожная инфраструктура, стадион.

«Воздушные тревоги в Харькове продолжались почти на 72 часа или на 48% меньше, чем в области. Но эта разница не должна создавать ложного ощущения безопасности. Враг постоянно меняет средства и тактику атак, поэтому каждое предупреждение об угрозе с неба нужно воспринимать серьезно», — подчеркивает Терехов.

Он также добавил, что сейчас Харьков приходит в себя от нового ночного удара по многоэтажке.

«Еще с ночи спасатели, медики, коммунальщики и аварийные службы снова работают на местах — помогают людям, убирают обломки, закрывают выбитые окна», — добавил мэр.

Напомним, взрывы в Харькове раздались около четырех утра 28 сентября. Мэр города сообщил о «прилетах» в Киевском и Салтовском районах. В последнем – удар пришелся по второму этажу многоэтажки, в Киевском – прилетело по частному сектору. В обоих районах повреждены по десять жилых домов. Мэр Игорь Терехов констатировал: за осень это был первый обстрел такого уровня, до этого до города долетали только беспилотники. Известно о 43 пострадавших, среди них – 11 детей.

В Харьковской облпрокуратуре тем временем установили: по предварительной версии, россияне выпустили по Харькову УМПБ-5.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области также показали, как выводили людей из обстрелянного дома в Салтовском районе 28 сентября – всего спасли больше трех десятков людей.