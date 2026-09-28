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В прокуратуре установили, чем оккупанты атаковали Харьков в понедельник

Происшествия 08:36   28.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
В прокуратуре установили, чем оккупанты атаковали Харьков в понедельник

В Харьковской облпрокуратуре установили: около 04:00 в понедельник, 28 сентября, россияне атаковали Салтовский район в Харькове. Удар пришелся по девятиэтажке. В результате «прилета» есть повреждения гражданской инфраструктуры, пострадали 25 жителей. 

Среди пострадавших – девять детей, возрастом от трех до 15 лет.

«Правоохранители устанавливают тип применяемого вооружения. По предварительной версии, это могло быть УМПБ-5. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, взрывы в Харькове раздались около четырех утра 28 сентября. Мэр города сообщил о «прилетах» в Киевском и Салтовском районах. В последнем – удар пришелся по второму этажу многоэтажки, в Киевском – прилетело по частному сектору. В обоих районах повреждены по десять жилых домов. Пострадали более двух десятков людей, среди них – восемь детей. КАБы или «Бандероли» атаковали Харьков – еще устанавливают, однако мэр Игорь Терехов констатировал: за осень это был первый обстрел такого уровня, до этого до города долетали только беспилотники.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области также показали, как выводили людей из обстрелянного дома в Салтовском районе 28 сентября – всего спасли больше трех десятков людей.

Читайте также: Новости Харькова — главное за 28 сентября: «прилет» по многоэтажке, пострадавшие

Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 08:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре установили: около 04:00 в понедельник, 28 сентября, россияне атаковали Салтовский район в Харькове.".