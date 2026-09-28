Больше трех десятков людей спасли из дома на Салтовке (фото/видео)

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области показали, как выводили людей из обстрелянного дома в Салтовском районе 28 сентября.

В девятиэтажке на Салтовке в результате «прилета» повреждены квартиры на нижних этажах, пишут в ГСЧС.

Спасателям удалось вывести из поврежденного дома жителей – всего спасли больше трех десятков людей.

«Из дома спасатели спасли 32 человека. Продолжаются аварийно-спасательные работы. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики, волонтеры и коммунальные службы города», – уточнили в ГСЧС.

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Напомним, взрывы в Харькове раздались около четырех утра 28 сентября. Мэр города сообщил о «прилетах» в Киевском и Салтовском районах. В последнем – удар пришелся по второму этажу многоэтажки, в Киевском – прилетело по частному сектору. В обоих районах повреждены по десять жилых домов. Пострадали более двух десятков людей, среди них – восемь детей. КАБы или «Бандероли» атаковали Харьков – еще устанавливают, однако мэр Игорь Терехов констатировал: за осень это был первый обстрел такого уровня, до этого до города долетали только беспилотники.