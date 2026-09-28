Девять раз пытался прорваться враг в Харьковской области – Генштаб

Девять атак россиян отбили украинские защитники в течение минувших суток на Харьковщине, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться семь раз в районе Старицы, Казачьей Лопани, Волоховского и Приколотного.

На Купянском – СОУ отбили два штурма оккупантов около Ковшаровки и Колесниковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 229 боевых столкновений. Вчера противник нанес 90 авиационных ударов, во время которых сбросил 277 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8845 дронов-камикадзе и совершили 2918 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян: