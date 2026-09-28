Live
  • Пн 28.09.2026
  • Харьков  +11°С
  • USD 44.84
  • EUR 51.14

Девять раз пытался прорваться враг в Харьковской области – Генштаб

Украина 08:21   28.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Девять раз пытался прорваться враг в Харьковской области – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Девять атак россиян отбили украинские защитники в течение минувших суток на Харьковщине, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться семь раз в районе Старицы, Казачьей Лопани, Волоховского и Приколотного.

На Купянском – СОУ отбили два штурма оккупантов около Ковшаровки и Колесниковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 229 боевых столкновений. Вчера противник нанес 90 авиационных ударов, во время которых сбросил 277 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8845 дронов-камикадзе и совершили 2918 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян:

Читайте также: Больше трех десятков людей спасли из дома на Салтовке (фото/видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное за 28 сентября: «прилет» по многоэтажке, пострадавшие
Новости Харькова — главное за 28 сентября: «прилет» по многоэтажке, пострадавшие
28.09.2026, 08:03
КАБ ударил в многоэтажку в Харькове, пострадали дети (дополнено)
КАБ ударил в многоэтажку в Харькове, пострадали дети (дополнено)
28.09.2026, 05:16
«Первый «прилет» такого уровня» за осень – все детали об ударе по Харькову(фото/видео)
«Первый «прилет» такого уровня» за осень – все детали об ударе по Харькову(фото/видео)
28.09.2026, 07:39
Сегодня 28 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 сентября 2026: какой праздник и день в истории
28.09.2026, 06:00
Удар по стадиону и разбитые автомобили – Терехов об атаках на Харьков
Удар по стадиону и разбитые автомобили – Терехов об атаках на Харьков
27.09.2026, 16:30
Почему происхождение древесины имеет значение, или как работает легальный рынок пиломатериалов в Украине
Почему происхождение древесины имеет значение, или как работает легальный рынок пиломатериалов в Украине
28.09.2026, 08:50

Новости по теме:

28.09.2026
Больше трех десятков людей спасли из дома на Салтовке (фото/видео)
28.09.2026
«Первый «прилет» такого уровня» за осень – все детали об ударе по Харькову(фото/видео)
26.09.2026
В РФ продолжают заявлять об «окружении» СОУ на севере Харьковщины — анализ ISW
25.09.2026
єВідновлення: сколько новых домов уже приобрели жители Харьковщины
25.09.2026
Решили погулять вместо уроков: двух учеников искала на Харьковщине полиция


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Девять раз пытался прорваться враг в Харьковской области – Генштаб», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 08:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять атак россиян отбили украинские защитники в течение минувших суток на Харьковщине, пишут в Генштабе ВСУ.".