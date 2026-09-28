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Дев’ять разів намагався прорватися ворог у Харківській області – Генштаб

Україна 08:21   28.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дев’ять разів намагався прорватися ворог у Харківській області – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Дев’ять атак росіян відбили українські захисники протягом минулої доби на Харківщині, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися сім разів у районі Стариці, Козачої Лопані, Волохівського та Приколотного.

На Куп’янському – СОУ відбили два штурми окупантів біля Ківшарівки та Колісниківки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень. Учора противник завдав 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 277 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8845 дронів-камікадзе та здійснили 2918 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ“, – зазначили у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2026 в 08:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ять атак росіян відбили українські захисники протягом минулої доби на Харківщині, пишуть у Генштабі ЗСУ.".