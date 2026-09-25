єВідновлення: скільки нових будинків вже придбали жителі Харківщини

У межах програми «єВідновлення» профільні комісії сформували на Харківщині 12578 сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 16,8 млрд гривень, повідомляють у ХОВА.

У Харківській області придбали 6097 об’єктів нерухомості, зокрема 5111 квартир та 986 приватних будинків. Загальна вартість житла становить понад 12 млрд грн, із них сплачено сертифікатами — понад 10 млрд. Усього вже використано 8505 сертифікатів.

«Переважна більшість отримувачів придбала житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській громадах. Частина жителів області скористалася сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України», – уточнили в ОВА.

Крім цього, на Харківщині подано 76410 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше звернень надійшло від мешканців Харкова, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Через застосунок Дія жителі регіону подали 256550 інформаційних повідомлень про пошкоджені об’єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримав 49851 заявник на загальну суму понад 5 млрд грн. Ще для 1707 осіб компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 136,6 млн грн.

Коштом компенсації на Харківщині вже відновлено 9831 квартиру та 8208 приватних будинків, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.