Live
  • Пт 25.09.2026
  • Харків  +15°С
  • USD 44.97
  • EUR 51.12

єВідновлення: скільки нових будинків вже придбали жителі Харківщини

Суспільство 13:49   25.09.2026
Вікторія Яковенко
єВідновлення: скільки нових будинків вже придбали жителі Харківщини

У межах програми «єВідновлення» профільні комісії сформували на Харківщині 12578 сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 16,8 млрд гривень, повідомляють у ХОВА.

У Харківській області придбали 6097 об’єктів нерухомості, зокрема 5111 квартир та 986 приватних будинків. Загальна вартість житла становить понад 12 млрд грн, із них сплачено сертифікатами — понад 10 млрд. Усього вже використано 8505 сертифікатів.

«Переважна більшість отримувачів придбала житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській громадах. Частина жителів області скористалася сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України», – уточнили в ОВА.

Крім цього, на Харківщині подано 76410 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше звернень надійшло від мешканців Харкова, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Через застосунок Дія жителі регіону подали 256550 інформаційних повідомлень про пошкоджені об’єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримав 49851 заявник на загальну суму понад 5 млрд грн. Ще для 1707 осіб компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 136,6 млн грн.

Коштом компенсації на Харківщині вже відновлено 9831 квартиру та 8208 приватних будинків, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Як евакуйованим отримати сертифікат «єВідновлення»? Пропозиція Синєгубова

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

«Якою буде зима, ми не розуміємо» – Терехов розповів, як готується Харків
«Якою буде зима, ми не розуміємо» – Терехов розповів, як готується Харків
25.09.2026, 14:52
Масова загибель риби у річці на Харківщині: причини з’ясовують (фото)
Масова загибель риби у річці на Харківщині: причини з’ясовують (фото)
25.09.2026, 12:05
Сьогодні 25 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 вересня 2026: яке свято та день в історії
25.09.2026, 06:00
Вирішили погуляти замість уроків: двох учнів шукала на Харківщині поліція
Вирішили погуляти замість уроків: двох учнів шукала на Харківщині поліція
25.09.2026, 12:34
Результати виборів ректора в Каразіна: університет знову очолить Кагановська
Результати виборів ректора в Каразіна: університет знову очолить Кагановська
25.09.2026, 09:20
За $5000 виїхати до Словаччини: схему для ухилянтів викрила прокуратура
За $5000 виїхати до Словаччини: схему для ухилянтів викрила прокуратура
25.09.2026, 11:23

Новини за темою:

25.09.2026
Вирішили погуляти замість уроків: двох учнів шукала на Харківщині поліція
25.09.2026
Масова загибель риби у річці на Харківщині: причини з’ясовують (фото)
25.09.2026
Деякі жителі Нововодолазької громади будуть без газу – коли
25.09.2026
ISW: РФ “окуповує” Харківщину на словах, а підтверджує це “флаговтыками”
25.09.2026
Синєгубов розповів про наслідки ворожих ударів по регіону


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «єВідновлення: скільки нових будинків вже придбали жителі Харківщини», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 13:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах програми «єВідновлення» профільні комісії сформували на Харківщині 12578 сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 16,8 млрд гривень, повідомляють у ХОВА.".