Як евакуйованим отримати сертифікат «єВідновлення»? Пропозиція Синєгубова

Жителі прифронтових громад Харківщини опинилися у законодавчій пастці. Через регулярні атаки, руйнування комунікацій та оголошену примусову евакуацію залишатися вдома неможливо, однак отримати компенсацію за програмою «єВідновлення» люди не можуть, якщо їхнє майно фізично не постраждало внаслідок “прильотів”.

«Ми підіймаємо питання щодо програми “єВідновлення”. Люди все ж таки мають мати можливість отримати житло вже сьогодні, навіть коли вони евакуювалися з території Куп’янська, з тієї самої Козачої Лопані», — зазначив у ході пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, місцева влада здебільшого об’єктивно відмовляє у видачі сертифікатів через відсутність руйнувань майна.

«І людина питає абсолютно справедливо: “А як мені там жити?” Бо є соціальна справедливість, а є юридична реальність. Ось юридична реальність не відповідає тим реаліям, в яких зараз перебувають люди», — наголосив голова ХОВА.

Позиція ХОВА полягає в тому, щоб надати громадянам право відмовлятися від такого майна на користь держави в обмін на житловий сертифікат.

«Наприклад, багатоповерхівка стоїть у місті Куп’янськ, вона вигоріла вщент просто. Ми оголосили там обов’язкову евакуацію, навіть примусовий спосіб евакуації. Формально, у людини квартира ціла. Однак жити вона там не може», – навів приклад Синєгубов.

Цю ініціативу ХОВА просуває ще з 2023 року та планує винести на обговорення під час візиту прем’єр-міністра на Харківщину.

«Звичайно, що це напряму пов’язано із фінансуванням, тому що це мільярди, це десятки, сотні мільярдів гривень на ці напрямки. Цих коштів наразі немає. Ну а однак, маємо шукати, можливо, якісь міжнародні програми на ці ресурси, на ці напрямки», — підсумував Синєгубов.