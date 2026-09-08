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Поради з Харкова Києву: що найважливіше при нескінченних атаках (відео)

Записано 17:01   08.09.2026
Оксана Горун
Поради з Харкова Києву: що найважливіше при нескінченних атаках (відео) Ситуаційний центр у Харкові. Скриншот

Ведучі нацмарафону розпитали директора департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдана Гладких про те, як роками живе місто в умовах нескінченних повітряних тривог.

Постійні тривоги та нальоти, які зараз переживає Київ, у прифронтових та прикордонних українських містах тривають уже значний час. Гладких поділився досвідом Харкова.

“Однозначно можу сказати, що удари в такій кількості балістики – це дуже складна задача, дуже складна робота, щоб це найшвидше ліквідувати. Ми самі пам’ятаємо, як у нас вперше була застосована по місту Харкову в кінці 2024 року хвиля ударів БпЛА типу “Шахед”. У нас було одночасно 12 локацій. З них у нас була лікарня, де горіла покрівля, й ми проводили паралельну евакуацію 54 маломобільних осіб. При цьому були влучання по багатоквартирних будинках. Тобто перший раз, коли така ситуація в нас була, звичайно, що був напевно елемент такого, я б не сказав, що хаосу, але переживали. Але адаптувалися, переробили оперативно протоколи реагування”, – сказав директор департаменту НС харківської мерії.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Найважливішим у житті міста в умовах постійної тривоги Гладких назвав комунікацію між усіма органами влади, екстреними та комунальними службами. У Харкові її забезпечує міський Ситуаційний центр.

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Повна координація і взаємодія з міською, обласною, органами державної влади та екстреними службами. Це питання номер один. І звичайно, що в нас випрацювана вже процедура оповіщення наших і торгівельних мереж, і центрів, і автозаправних станцій. Тобто це постійна масова робота, єдина комунікація як бізнесу, так і органів влади. І це найголовніше, що забезпечує дієву комунікацію та оперативне реагування на надзвичайні ситуації. Це я мав точно сказати. Повинна бути стовідсоткова комунікація між підрозділами, щоб не було такого, що одна служба не знає, що робить інша“, – наголосив Гладких.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 17:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ведучі нацмарафону розпитали директора департаменту НС Харківської міськради Богдана Гладких про те, як роками живе місто в умовах нескінченних повітряних тривог".