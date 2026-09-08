“Ніякого суттєвого ефекту” за два роки – Коваленко про дії РФ на Харківщині

Ні прориву на Великий Бурлук, ні успіху на Вовчанському напрямку – російська армія на Харківщині провалила усі масштабні задуми, які намагалася реалізувати з 2024 року. Ситуацію проаналізував військово-політичний оглядач “Інформаційного спротиву” Олександр Коваленко.

Тому що відбувається на фронті в Харківській області, Коваленко присвятив аналіз 8 вересня на Oboz.ua. Насамперед це пов’язано з явними проблемами окупантів, які виникли на їхньому Дворічанському плацдармі.

“Російські окупаційні війська, які нарешті почали визнавати той факт, що їм не вдається утримати Дворічанський плацдарм, розпочинають такий собі ґвалт. Панічний ґвалт пов’язаний із тим, що в районі Дворічної Сили оборони України мали можливість не тільки зачистити декілька локацій в районі Дворічної, Дворічанського плацдарму, а також і, окрім всього іншого, зачистити частково (і не тільки частково) лісові масиви”, – зазначив Коваленко.

Цими лісами між Дворічною та Куп’янськом окупанти користувалися, щоб непомітно пересуватися до міста та назад.

“Зараз Сили оборони України змусили росіян відійти до локації крейдяного заказника (мова про Дворічанський національний природний парк – Ред.), аж до самої Лисої гори, що знаходиться впритул до правого берега річки Оскіл. Про що це говорить? Це говорить про те, що російські окупаційні війська в цій локації опиняються в дуже цікавому такому собі положенні”, – вважає оглядач.

Відео: Oboz.ua

Він зазначив, що Сили оборони відрізали ворога від села Голубівка (того самого, звідки відбувається інфільтрація до Куп’янська). Крім того, росіяни більше не можуть “сушею” евакуювати свої сили з деяких зон, які все ще контролюють.

“Відповідно їм треба буде або вплав через річку Оскіл, або прориватися з боєм між трасою Р-79 та крейдовим заказником в напрямку до Дворічної, щоб потім евакуюватися вже з основними силами“, – прокоментував Коваленко.

Усе зводиться до того, що зусилля окупантів щодо створення Дворічанського плацдарму виявляються безглуздими.

“Виникає питання, який результат взагалі від того, що вони влаштували по правому берегу річки Оскіл? Це все мало за першочергову свою мету – прорив на Великий Бурлук. Після того як буде створено великий плацдарм – з можливістю розміщення там не тільки піхотної компоненти, а ще й танків, бойових броньованих машин, артилерії тощо. І основний удар – на Великий Бурлук з багатьох напрямків, як розповідали Путіну. І що? І який результат? А результат – це фактичний провал всього плацдарму, який не дав ніякого результату. До речі, так само як і Вовчанськ. Пам’ятаєте, з чого все розпочиналось якраз на Вовчанському напрямку у травні 2024 року? У нас сьогодні вже, вибачте, перший тиждень завершується вересня 2026-го, не 2024-го. Який результат подій у Вовчанську? Тобто росіяни на Харківщині взагалі не мають до сьогодні якогось суттєвого ефекту від тих дій, які намагалися реалізувати. І це стосується як групи військ “Бєлгород”, так і 6-ї загальновійськової армії, яка не демонструє надвеликого якогось потенціалу та ресурсу проведення таких наступальних дій”, – підсумував оглядач.