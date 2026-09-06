Live

Сьогодні 6 вересня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   06.09.2026
Оксана Горун
Сьогодні 6 вересня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні –  День підприємця та День адміністратора ЦНАП. У цей день 394 року завершилася битва на річці Фригід. У 1803-му Джон Дальтон уперше зафіксував систему символів для позначення атомів. У 1928-му цього дня затвердили український правопис, також відомий як “харківський” або “скрипниківка”. У 1939-му німецькі війська окупували польський Краків. У 2022-му розпочався Харківський контрнаступ ЗСУ, який звільнив більшу частину окупованих територій регіону.

Свята та пам’ятні дати 6 вересня

6 вересня в Україні – День адміністратора Центру надання адміністративних послуг.

У першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця.

Також сьогодні: День боротьби з прокрастинацією, Всесвітній день куликів.

6 вересня в історії

6 вересня 394 року завершилася битва на річці Фригід. У ній зійшлися війська східної та західної частин Римської імперії. Ця битва призвела до нетривалого об’єднання двох уже досить розірваних частин держави під керівництвом єдиного імператора Феодосія I Великого. Докладніше.

6 вересня 1803 року британський учений Джон Дальтон уперше зафіксував у своєму лабораторному зошиті систему символів для позначення атомів різних хімічних елементів. Це стало важливим етапом у розвитку сучасної хімії.

Джон Дальтон. Джерело: https://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/7d/6b/042974a2cbc2e1f4470198dd6fb7.jpgGallery

Дальтон був одним із учених, які на початку XIX століття намагалися пояснити, з чого складається речовина. Він припустив, що кожен хімічний елемент складається з надзвичайно малих частинок — атомів. Атоми одного елемента, за його уявленнями, мають однакові властивості, тоді як атоми різних елементів відрізняються між собою. Щоб наочно представляти ці невидимі частинки, Дальтон розробив власну систему символів. Замість звичних сьогодні літерних позначень він використовував переважно кружечки з різними знаками, крапками або лініями всередині.

6 вересня 1803 року Дальтон зробив один із перших відомих записів такої системи у своєму лабораторному зошиті. Пізніше він удосконалив символи та використав їх у своїх працях про атомну теорію.

6 вересня 1928 року затвердили “скрипниківку” – український правопис 1928 року, який також відомий як “харківський”.  Докладніше.

6 вересня 1939 року нацистська армія окупувала Краків – одне з найбільших (зараз – друге після Варшави) міст Польщі. Докладніше.

6 вересня 2022 року розпочалася Харківська операція ЗСУ – контрнаступ, який звільнив більшу частину окупованих територій Харківщини. Докладніше.

Церковне свято 6 вересня

6 вересня – спомин чуда архістратига Михаїла в Хонах (у народі – Михайлове чудо). Докладніше.

Народні прикмети

Туман уранці – до потепління.

Якщо в лісі багато грибів, то зима буде сніжною.

Якщо листя з берези ще не опадає, то зима буде морозною.

Тепла погода 6 вересня – до того, що холоди ще будуть нескоро.

Що не можна робити 6 вересня

Не можна працювати (особливо – фізично).

Не можна будь-що різати, рубати або колоти.

Не можна вишивати та шити.

Не можна вживати спиртне.

Не можна лаятися та лихословити.

Не можна викидати продукти після застілля.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Сьогодні 6 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 вересня 2026: яке свято та день в історії
06.09.2026, 06:00
Завтра очікується гроза та сильний вітер: оголошене штормове попередження
Завтра очікується гроза та сильний вітер: оголошене штормове попередження
05.09.2026, 13:00
Дощ, гроза та сильний вітер: прогноз погоди на 6 вересня
Дощ, гроза та сильний вітер: прогноз погоди на 6 вересня
05.09.2026, 20:45
Побив і стріляв у старого ворога: у Харкові чоловіка підозрюють у нападі
Побив і стріляв у старого ворога: у Харкові чоловіка підозрюють у нападі
05.09.2026, 21:37
БпЛА випустили росіяни по будинку в Чугуєві: загинула дитина
БпЛА випустили росіяни по будинку в Чугуєві: загинула дитина
05.09.2026, 21:05
Путін застряг у тумані брехні про “перемоги” РФ, поки СОУ просуваються
Путін застряг у тумані брехні про “перемоги” РФ, поки СОУ просуваються
05.09.2026, 20:30

Новини за темою:

05.09.2026
Сьогодні 5 вересня 2026: яке свято та день в історії
04.09.2026
Сьогодні 4 вересня 2026: яке свято та день в історії
03.09.2026
Сьогодні 3 вересня 2026: яке свято та день в історії
02.09.2026
Сьогодні 2 вересня 2026: яке свято та день в історії
01.09.2026
Сьогодні 1 вересня 2026: яке свято та день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні 6 вересня 2026: яке свято та день в історії», то перегляньте більше у розділі Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні в Україні –  День підприємця та День адміністратора ЦНАП. У цей день 394 року завершилася битва на річці Фригід".