Сьогодні 6 вересня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День підприємця та День адміністратора ЦНАП. У цей день 394 року завершилася битва на річці Фригід. У 1803-му Джон Дальтон уперше зафіксував систему символів для позначення атомів. У 1928-му цього дня затвердили український правопис, також відомий як “харківський” або “скрипниківка”. У 1939-му німецькі війська окупували польський Краків. У 2022-му розпочався Харківський контрнаступ ЗСУ, який звільнив більшу частину окупованих територій регіону.

Свята та пам’ятні дати 6 вересня

6 вересня в Україні – День адміністратора Центру надання адміністративних послуг.

У першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця.

Також сьогодні: День боротьби з прокрастинацією, Всесвітній день куликів.

6 вересня в історії

6 вересня 394 року завершилася битва на річці Фригід. У ній зійшлися війська східної та західної частин Римської імперії. Ця битва призвела до нетривалого об’єднання двох уже досить розірваних частин держави під керівництвом єдиного імператора Феодосія I Великого. Докладніше.

6 вересня 1803 року британський учений Джон Дальтон уперше зафіксував у своєму лабораторному зошиті систему символів для позначення атомів різних хімічних елементів. Це стало важливим етапом у розвитку сучасної хімії.

Дальтон був одним із учених, які на початку XIX століття намагалися пояснити, з чого складається речовина. Він припустив, що кожен хімічний елемент складається з надзвичайно малих частинок — атомів. Атоми одного елемента, за його уявленнями, мають однакові властивості, тоді як атоми різних елементів відрізняються між собою. Щоб наочно представляти ці невидимі частинки, Дальтон розробив власну систему символів. Замість звичних сьогодні літерних позначень він використовував переважно кружечки з різними знаками, крапками або лініями всередині.

6 вересня 1803 року Дальтон зробив один із перших відомих записів такої системи у своєму лабораторному зошиті. Пізніше він удосконалив символи та використав їх у своїх працях про атомну теорію.

6 вересня 1928 року затвердили “скрипниківку” – український правопис 1928 року, який також відомий як “харківський”. Докладніше.

6 вересня 1939 року нацистська армія окупувала Краків – одне з найбільших (зараз – друге після Варшави) міст Польщі. Докладніше.

6 вересня 2022 року розпочалася Харківська операція ЗСУ – контрнаступ, який звільнив більшу частину окупованих територій Харківщини. Докладніше.