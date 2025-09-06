Сьогодні 6 вересня: яке свято та день в історії

6 вересня в Україні – День адміністратора ЦНАП. У 2022-му розпочався Харківський контрнаступ ЗСУ, який звільнив більшу частину окупованих територій регіону. У 1928-му цього дня затвердили український правопис, також відомий як “харківський” або “скрипниківка”. У 1939-му німецькі війська окупували польський Краків. У 394 році завершилася битва на річці Фригід, внаслідок якої імператор Феодосій I ненадовго став єдиним у Римській імперії, а згодом остаточно розділив її на Східну та Західну.

Свята та пам’ятні дати 6 вересня

6 вересня в Україні – День адміністратора Центру надання адміністративних послуг, День міста Суми (перша субота вересня).

У світі – День боротьби з прокрастинацією.

Також сьогодні: Всесвітній день куликів, Всесвітній день бороди та Міжнародний день стерв’ятника (обидва відзначають у першу суботу вересня).

6 вересня в історії

6 вересня 394 року завершилася битва на річці Фригід. У ній зійшлися війська східної та західної частин Римської імперії. Ця битва призвела до нетривалого об’єднання двох уже досить розірваних частин держави під керівництвом єдиного імператора Феодосія I Великого. У цьому бою він очолював східне (візантійське) військо проти західного узурпатора Євгенія.

Початком цих подій стала раптова смерть імператора західної частини Римської імперії Валентиніана II. 21-річного імператора знайшли мертвим 15 травня 392 року. Його оточення повідомило старшому, східному, імператору – Феодосію, що Валентиніан наклав на себе руки. Проте поширеніша версія, що Валентиніана вбили за наказом його амбітного полководця Арбогаста. Наступні події лише підтверджують цю версію. Адже, ігноруючи право Феодосія призначити собі співправителя, імператором на Заході зненацька проголосили секретаря та особистого друга Арбогаста Євгенія. Йому відвели функцію маріонетки на троні, керувати ж мав Арбогаст. До Феодосія відправили посольство, щоб поставити його перед фактом та домогтися визнання такого вибору. Але імператор не дав чіткої відповіді, відправив послів додому і став готуватися до війни.

Влітку 394 року його військо вирушило до Італії. Він сам очолив похід, залишивши правити свого сина Аркадія. Війська східної та західної частин Римської імперії зустрілися у передгір’ях Альп, біля річки Фригід 5 вересня. Бій тривав близько доби. Надалі християнські історики намагалися пояснити перемогу Феодосія як “Божу волю” чи “диво” (адже Євгеній був не тільки узурпатором, але й прибічником язичництва). Насправді східного імператора врятувала зрада у військах Євгенія. Частина західних римлян перейшла на бік східного імператора в досить критичний момент, коли його військо вже зазнало значних втрат. Надалі спільними зусиллями римляни прорвалися в табір узурпатора Євгенія, перебили його оточення та стратили його самого. Відрубану голову Євгенія підняли на піку та показали залишкам його війська. Після чого ті здалися та присягнули Феодосію. Арбогаст, який командував військом Євгенія, спробував утекти, але, побачивши погоню, заколовся, щоб не потрапити в полон. Після битви деякий незначний час Феодосій був єдиним імператором. І він був останнім “загальноримським” правителем. Незадовго до смерті Феодосій встиг призначити молодшого сина Гонорія імператором західної частини Римської імперії. Старший син Флавій Аркадій успадкував владу Сході. Саме цей розділ, що фактично відбувся після смерті Феодосія I, історики традиційно визначають як остаточний поділ Римської імперії на Східну та Західну.

6 вересня 1928 року затвердили “скрипниківку” – український правопис 1928 року, який також відомий як “харківський”. Докладніше.

6 вересня 1939 року нацистська армія окупувала Краків – одне з найбільших (зараз – друге після Варшави) міст Польщі. Докладніше.

6 вересня 2022 року розпочалася Харківська операція ЗСУ – контрнаступ, який звільнив більшу частину окупованих територій Харківщини. Докладніше.

Церковне свято 6 вересня

6 вересня – спомин чуда архістратига Михаїла в Хонах (у народі – Михайлове чудо). Докладніше.

Народні прикмети

Туман уранці – до потепління.

Якщо в лісі багато грибів, то зима буде сніжною.

Якщо листя з берези ще не опадає, то зима буде морозною.

Тепла погода 6 вересня – до того, що холоди ще будуть нескоро.

Що не можна робити 6 вересня

Не можна працювати (особливо – фізично).

Не можна будь-що різати, рубати або колоти.

Не можна вишивати та шити.

Не можна вживати спиртне.

Не можна лаятися та лихословити.

Не можна викидати продукти після застілля.